Друга дружина Володимира Остапчука розповіла про стосунки з російським бізнесменом (відео)

Христина Горняк зізналася, що тричі отримувала пропозицію руки та серця, дві з яких прийняла.

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37-річна нотаріус та колишня дружина шоумена Володимира Остапчука Христина Остапчук (Горняк) розповіла про стосунки з старшим на 13 років бізнесменом з Москви. Подробицями особистого життя вона поділилася в інтерв’ю на ютуб-каналі "Болючі теми".

Зокрема, Христина зізналася, що коли їй було 22 роки, вона познайомилася з бізнесменом, який вже через місяць запропонував їй одружитися. Зустрілися вони на одному із концертів у Києві.

"Наші країни тоді ще не воювали. Я вже була заручена колись. Я вже була нотаріусом, я пам’ятаю, що я тоді, це була п’ятниця, я була дуже втомлена після роботи, ми з друзями збиралися йти на концерт і вони кажуть, пішли. Я кажу, я так втомилася, не хочу. І я заїхала до костелу, я римо-католик, і я помолилася за вибір чоловіка, уявіть це п’ятниця, така магічна історія. І вони кажуть, ні, ми йдемо на концерт. І я така, ну добре. Я одягаюся дуже просто, малюю червоні губи і на цьому концерті знайомлюсь з цим хлопцем. Він був старший за мене на 12 років. Він теж приїхав в Київ на цей концерт. Він приїхав до друзів, він дуже любив Київ, Україну. Він навіть думав переїжджати. І він мене побачив на початку концерту, але він був у віп-зоні, а ми були у фан-зоні. І він весь концерт дивився на мене, а під кінець підійшов познайомитися. І ми познайомилися з ним. На наступний день ми повечеряли. Потім він поїхав до Москви. І він кожного дня мені телефонував, а я на роботі, у мене життя бурлить, у мене вже, я в банку працюю, на квартиру збираю, в мене взагалі все класно, життя іде. 22 роки", — розповіла Христина.

Вже через кілька днів після знайомства чоловік повернувся в Росії. Він постійно телефонував та писав Христині, а згодом запропонував, щоб вона приїхала до нього у Москву, на що вона дала згоду. Коли Христина прилетіла в Росію, вона дізналася, що чоловік має дуже впливові зв’язки і дуже заможний. Через місяць Христина Горняк переїхала до нього в Москву, де через кілька днів спільного життя він зробив їй пропозицію.

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"І він через 3 дні каже мені, ну все, я зрозумів, ти дівчина моєї мрії, все, переїжджай в Москву. Я кажу, ти, що, ку-ку, у мене там бізнес іде. Я вже тоді напевне купила квартиру. Він каже, ти за це все не хвилюйся. Я кажу, ні мені треба на ремонт заробляти, мені не до цього. Він каже, як ти це бачиш, мені 35 років, у нас десь 12 років різниця, а тобі 22, як ми будемо по телефону зустрічатися? І я якось наважилася. Це я рік пропрацювала нотаріусом. І літом я переїхала. І уявіть, я переїхала, це теж, моя така цікава доля. Мені було три пропозиції, дві я прийняла, одну ні. І ми все перевезли і не знаю, може тиждень я там живу, все життя, Москва, велике місто. І ми йдемо ввечері, ми йдемо в бар і він каже, давай зупинимось, щось так нервово. І він просто стає на коліно перед цим храмом дістає коробочку з перснем. Знайомі місяць, але живемо разом тиждень. Я кажу, вау ну класно, я готова до стосунків, але не готова одружуватися. Я кажу ок, але давай весілля через рік, наступним літом. Він каже добре", — розповіла Горняк.

Весь цей час чоловік задарював Христину дорогоцінними подарунками, возив на відпочинок та робив все, щоб вона була щасливою. Однак, через те, що Христина відчула, що вони дуже різні, вона прийняла рішення розійтись з ним. Чоловік не хотів розходитися, але прийняв позицію Христини. Напередодні він заявив, що навіть якщо вони розійдуться він залишить їй певні частки фінансів та допомоги. За словами Христини всі свої обіцянки він виконав.

Зараз пара не спілкується, адже чоловік під час розставання заявив, якщо вона йде, то це крапка назавжди.

Нагадаємо, раніше ми писали, Христина Горняк пояснила, чому претендує на будинок Володимира Остапчука поблизу Києва. Крім цього, Фокус писав, що Володимир Остапчук офіційно втретя одружився — новоспечена дружина підтвердила чутки.