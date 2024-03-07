Володимир Остапчук офіційно втретя одружився - новоспечена дружина підтвердила чутки

Володимир Остапчук тепер офіційно в статусі одруженого. Його молода дружина підтвердила чутки про весілля.

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39-річний телеведучий та шоумен Володимир Остапчук втретє офіційно одружився. Про це у себе на сторінці в інстаграм повідомила його дружина, 23-річна Катерина Полтавська.

Попри два роки чуток, що Володимир та Катерина офіційно одружені, все ж вони не коментували цю інформацію. Однак, вже сьогодні Катерина, вже Остапчук, повідомила про зміну свого статутсу "молодої обраниці" в дружину та статусу Володимира Остапчука з розлученого — в одруженого.

Сьогодні, 7 березня, Катерина розвіяла всі чутки і показала фото з обручками на пальцях. Також вона зізналася, що більше вона не Катерина Полтавська, а Катерина Остапчук.

Новоспечена дружина Остапчука також розповіла, що це було спонтанне рішення пари про яке ніхто не знав. Виявляється ні Володимир, ні Катерина навіть не розповіли батькам про своє рішення.

Судячи зі слів Катерини, пара просто зареєструвала стосунки в РАЦі, але в майбутньому планує весілля.

"Чуток було багато, як і різних варіантів коли, де і як. Але, думаю, що можна підтвердити. Я Остапчук Катерина. Це було спонтанно, ніхто не знав. Навіть батьки. Знайомі та друзі дізналися сьогодні. Весілля покажу, коли буде", — лаконічно розповіла тепер вже пані Остапчук.

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Варто відзначити, що раніше шанувальники вважали, що Володимир та Катерина одружилися ще 22 лютого 2023 року, адже тоді парочка опублікувала фото з документ-сервісу і підписала словами "Готово". 22 лютого цього року Остапчук привітав кохану з цим днем, таким чином підігрівши чутки про весілля. Однак, коли ж реально відбувся розпис пара так і не зізнається.

Весь цей час Володимир не світив обручку на пальці, до сьогоднішнього дня.

Нагадаємо, раніше Володимир Остапчук був одружений. У першому шлюбі з Оленою Войченко він прожив 13 років. Пара має двох спільних дітей. Майже одразу після розлучення Остапчук вдруге одружився. Його обраницею стала Христина Горняк. Пара пробула в стосунках два роки. Після розлучення Володимир одразу ж повідомив про стосунки з Катериною Полтавською, яка тепер офіційно стала його третьою дружиною.

Раніше Фокус писав, що друга дружина, Христина Горняк пояснила, чому претендує на будинок Володимира Остапчука поблизу Києва. Крім цього, Фокус писав, що обраниця Володимира Остапчука розкритикувала Машу Єфросиніну та публічно поглузувала з неї.