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Стиль життя

Хто він, бойфренд доньки президента України Олександри Зеленської. Перша леді розповіла подробиці

Хто він, бойфренд доньки президента України Олександри Зеленської
Фото: Офіс президента | Хто він, бойфренд доньки президента України Олександри Зеленської

Олена Зеленська не вдається в подробиці особистого життя своїх дітей, однак усе ж вона привідкрила завісу стосунків їхньої спільної з Володимиром доньки Олександри.

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Дружина Президента України Володимира Зеленського Олена вперше розповіла подробиці особистого життя їх 19-річної доньки Олександри. Про молодого бойфренда доньки Олена Зеленська розповіла в інтерв'ю журналісту Пірсу Моргану.

Як з’ясувалося, обранець 19-річної Олександри родом з міста Маріуполь, яке стало одним із багатьох міст, які постраждали від обстрілів російської армії. На початку повномасштабної війни хлопець разом зі своїми батьками опинилися в епіцентрі бойових дій, які точилися на околицях Маріуполя.

Як розповіла Олена Зеленська, родина пережила неабиякі жахи, вони вимушені були ховатися у підвалах, ховалися від обстрілів і покидали місто під вибухи. Крім цього, вони стали свідками вбивства їхніх сусідів. Вони бачили, як окупанти вбили людей з якими вони прожили поруч чималий час.

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У подробиці Олена Зеленська звісно вдаватися не захотіла. Вона не уточнила ні імені, ні вік молодика, а також те, чим він займається. Однак Олена Зеленська розповіла, що донька Олександра та її обранець разом побували на прем’єрі документального фільму "20 днів у Маріуполі", який нещодавно отримав винагороду у номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA.

Олена Зеленська зізналася, що і доньці, і її хлопцю було складно дивитися цю стрічку, адже хлопець став свідком тих подій, які і так травмували його. Зі слів Олени, донька Олександра зізналася, що на показі вона і її хлопець не змогли стримати сліз від побаченого на екрані, як і більшість людей, які прийшли на прем’єру.

Нагадаємо, на початку грудня Олена Зеленська розповіла, як часто бачиться Володимир з нею та дітьми. Крім цього, Фокус писав, що Олена Зеленська розповіла, як війна змінила її дітей.