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Стиль жизни

Кто он бойфренд дочери Президента Украины Александры Зеленской. Первая леди рассказала подробности

Кто он бойфренд дочери Президента Украины Александры Зеленской.
Фото: Офис президента | Кто он бойфренд дочери Президента Украины Александры Зеленской.

Елена Зеленская не вдается в подробности личной жизни своих детей, однако все же она приоткрыла завесу отношений их совместной с Владимиром дочери Александры.

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Супруга Президента Украины Владимира Зеленского Елена впервые рассказала подробности личной жизни их 19-летней дочери Александры. О молодом бойфренде дочери Елена Зеленская рассказала в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Как выяснилось, избранник 19-летней Александры родом из города Мариуполь, который стал одним из многих городов, пострадавших от обстрелов российской армии. В начале полномасштабной войны парень вместе со своими родителями оказались в эпицентре боевых действий, которые шли в окрестностях Мариуполя.

Как рассказала Елена Зеленская, семья пережила нешуточные ужасы, они вынуждены были прятаться в подвалах, прятались от обстрелов и покидали город под взрывы. Кроме этого, они стали свидетелями убийства их соседей. Они видели, как оккупанты убили людей с которыми они прожили рядом немалое время.

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В подробности Елена Зеленская конечно вдаваться не захотела. Она не уточнила ни имени, ни возраст молодого человека, а также то, чем он занимается. Однако Елена Зеленская рассказала, что дочь Александра и ее избранник вместе побывали на премьере документального фильма "20 дней в Мариуполе", который недавно получил награду в номинации "Лучший документальный фильм" премии BAFTA.

Елена Зеленская призналась, что и дочери, и ее парню было сложно смотреть эту ленту, ведь парень стал свидетелем тех событий, которые и так травмировали его. По словам Елены, дочь Александра призналась, что на показе она и ее парень не смогли сдержать слез от увиденного на экране, как и большинство людей, которые пришли на премьеру.

Напомним, в начале декабря Елена Зеленская рассказала, как часто видится Владимир с ней и детьми. Кроме этого, Фокус писал, что Елена Зеленская рассказала, как война изменила ее детей.