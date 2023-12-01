Елена Зеленская против, чтобы ее муж баллотировался на второй срок после победы Украины

По словам первой леди, по завершении войны семья Зеленских на месяц уедет в отпуск. И затем займется каким-то проектом, непременно креативным. Но нового президентского срока для мужа она не хочет.

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Первая леди Украины Елена Зелинская выразила уверенность в конечной победе Украины, сказав, что, если понадобится, готова годами жить в текущем сложном графике. Но все же по завершении войны ей бы не хотелось, чтобы Владимир Зеленский вновь баллотировался на новый срок. Об этом она рассказала в интервью The Economist.

Автор подкаста задала вопрос о том, готова ли семья Зеленских жить в текущем сложном графике еще год, два, три, и Елена уверенно и безапелляционно ответила, что да.

"Наша семья воссоединится, мы будем вместе с детьми и мужем. По завершении войны мы куда-нибудь съездим, не знаю куда. Куда нибудь, но вместе, вчетвером. И надолго. На месяц", — сказал она, рассмеявшись.

И хотя война изменила много, "мы как пара, все еще интересны друг другу", отметила Елена.

"И затем подумаем, что будем делать дальше. Он и я. Потому что я не хочу, чтобы он был президентом на следующий срок, или два следующих срока — это невозможно. Может быть, мы найдем какую-то креативную идею, что-то новое. И идея непременно будет креативной", — уточнила она.

Но пока времени для полноценного отпуска вместе с мужем и детьми нет.

"В какой-то день мы можем встретиться, но не в любой. Иногда. В каком-то тайном месте. Мы можем иногда встречаться, но я не могу говорить о каком-то отпуске, даже об уик-енде, который бы мы провели вместе", — уточнила она.

К слову, редактор The Economist отметила, что, хотя Елена сравнительно нечасто выступает публично, у нее хороший английский и, скорее, даже лучше, чем у мужа.

Она также рассказала, что у 19-летней дочери Александры сейчас появился бойфренд, первая любовь, и родителям приходится привыкать к тому, что дети взрослеют, и к сопутствующему этому стрессу.

Опыт Елены Зеленский отражает опыт других украинцев, отметила автор подкаста, добавив, что психологи утверждают, что люди, которые принимают новую реальность, вместо того, чтобы ждать, пока закончится война, и вернется прежнее реальность, в большинстве своем более более психологически здоровы и благополучны.

Напомним, что Елена Зеленская вошла в топ-25 самых влиятельных женщин мира по версии The Financial Times.

В прошлом месяце сообщалось, что Елена Зеленская приняла участие в саммите ООН и призвала западные страны предоставить украинкам за рубежом возможности для предпринимательства.