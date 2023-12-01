Олена Зеленська проти, щоб її чоловік балотувався на другий термін після перемоги України

За словами першої леді, після завершення війни сім'я Зеленських на місяць поїде у відпустку. І потім займеться якимось проєктом, неодмінно креативним. Але нового президентського терміну для чоловіка вона не хоче.

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Перша леді України Олена Зеленська висловила впевненість у кінцевій перемозі України, сказавши, що, якщо знадобиться, готова роками жити в поточному складному графіку. Але все ж після завершення війни їй би не хотілося, щоб Володимир Зеленський знову балотувався на новий термін. Про це вона розповіла в інтерв'ю The Economist.

Авторка подкасту поставила запитання про те, чи готова сім'я Зеленських жити в поточному складному графіку ще рік, два, три, і Олена впевнено і безапеляційно відповіла, що так.

"Наша сім'я возз'єднається, ми будемо разом із дітьми та чоловіком. Після завершення війни ми куди-небудь з'їздимо, не знаю куди. Куди-небудь, але разом, учотирьох. І надовго. На місяць", — сказала вона, розсміявшись.

І хоча війна змінила багато, "як пара, ми все ще цікаві одне одному", зазначила Олена.

"І потім подумаємо, що будемо робити далі. Він і я. Тому що я не хочу, щоб він був президентом на наступний термін, або два наступні терміни — це неможливо. Можливо, ми знайдемо якусь креативну ідею, щось нове. І ідея неодмінно буде креативною", — уточнила вона.

Але поки що часу для повноцінної відпустки разом із чоловіком і дітьми немає.

"У якийсь день ми можемо зустрітися, але не в будь-який. Іноді. У якомусь таємному місці. Ми можемо іноді зустрічатися, але я не можу говорити про якусь відпустку, навіть про вікенд, який би ми провели разом", — уточнила вона.

До речі, редакторка The Economist зазначила, що, хоча Олена порівняно нечасто виступає публічно, у неї гарна англійська і, скоріше, навіть краща, ніж у чоловіка.

Вона також розповіла, що у 19-річної доньки Олександри зараз з'явився бойфренд, перше кохання, і батькам доводиться звикати до того, що діти дорослішають, і до супутнього стресу.

Досвід Олени Зеленської відображає досвід інших українців, зазначила авторка подкасту, додавши, що психологи стверджують, що люди, які приймають нову реальність, замість того, щоб чекати, доки закінчиться війна і повернеться попередня реальність, здебільшого є психологічно здоровішими.

Нагадаємо, що Олена Зеленська увійшла до топ 25 найвпливовіших жінок світу за версією The Financial Times.

Минулого місяця повідомлялося, що Олена Зеленська взяла участь у саміті ООН і закликала західні країни надати українкам за кордоном можливості для підприємництва.