"Інвестуйте в жінок": Олена Зеленська взяла участь у саміті ООН (відео)

Перша леді України закликала союзників надати українкам за кордоном можливості для підприємництва.

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Під час відкритих дебатів Радбезу ООН з питань жінок, миру і безпеки в Нью-Йорку 25-26 жовтня відбувся саміт Invest in Women. У саміті взяла участь перша леді України Олена Зеленська, яка виступила з промовою по відеозв'язку. Про це повідомляють на сайті президента України.

Олену Зеленську як ключового спікера запросив Жіночий фонд миру та гуманітарної допомоги ООН (WPHF).

Діяльність WPHF, створеного 2016 року, спрямована на підтримку жіночих організацій та активістів у боротьбі за права жінок. За словами представників фонду, українські жінки-лідерки під час війни "більше за будь-кого" заслуговують на політичну та фінансову підтримку, щоб їхня сміливість і далі "надихала світ".

"Коли ми говоримо про жінок, які працюють у кризових умовах, про жінок, які, незважаючи на небезпеку, без вагань беруть на себе керівні ролі, про жінок, які втрачають усе через війну і починають усе спочатку, Україні та українським жінкам є що про це сказати", — сказала перша леді.

Олена Зеленська зазначила, кожним другим малим бізнесом в Україні керують жінки, з яких 95% відчули на собі вплив війни, втративши те, що мали, і багато інших можливостей. Але незважаючи на втрати і руйнування своїх колишніх життів і бізнесів, українки відкривають нові підприємства і навчаються нових спеціальностей. Ті, хто вимушено виїхав за кордон, теж не хочуть сидіти без діла і просто отримувати допомогу, а активно прагнуть знайти роботу.

"Ми закликаємо уряди наших союзників надати можливості для жіночого підприємництва. Ви побачите, що наші жінки не хочуть покладатися виключно на допомогу. Вони хочуть і заслуговують бути активними учасниками економіки", — наголосила Зеленська.

Олена Зеленська заявила, що, інвестуючи в жінок, світ інвестує у власне зростання. Вона навела дані звіту Глобального інституту McKinsey, які стверджують, що якщо жінки доб'ються гендерної рівності на ринку праці, це може додати 26% до світового річного ВВП до 2025 року.

У саміті Invest in Women також взяли участь генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, лауреатка Нобелівської премії миру, журналістка Тавакколь Карман, а також акторка та глобальна захисниця Жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги ООН Крістен Белл.

Олена Зеленська взяла участь у саміті ООН

Нагадаємо, Олена Зеленська попросила у Google для України "повернення" Криму та дерусифікацію. Перша леді також запропонувала представникам компанії Google спільні проєкти з психічного здоров'я та інтернет-безпеки для дітей.

Раніше Фокус писав, що Олена Зеленська та українські зірки записали спільне звернення в День ментального здоров'я. Перша леді та інфлюенсери закликають не залишатися наодинці зі своїми проблемами і звертатися по допомогу до фахівців.