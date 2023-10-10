Олена Зеленська та українські зірки записали спільне звернення в День ментального здоровʼя (відео)

Перша леді та інфлюенсери закликають не залишатися наодинці зі своїми проблемами та звертатися за допомогою до фахівців.

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Олена Зеленська звернулася до українців у Всесвітній день ментального здоровʼя, який відзначають 10 жовтня. Відео опубліковане в офіційному Instagram-акаунті першої леді.

"Для України дата важлива як ніколи: стрес, який щодня витримуємо через російський напад, неможливо ігнорувати чи замовчувати. Українці самовіддані, відчайдушні й сміливі в захисті одне одного. Та чи вистачає наших душевних сил на самих себе?" — зазначила Олена Зеленська, звернувшись до українців у супроводі сурдоперекладача.

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Дружина Володимира Зеленського наголосила на тому, що варто чесно аналізувати свій стан та звертатися за допомогою до фахівців. Зокрема перша леді нагадала про організацію "Ти як?", яка створена для надання психологічної допомоги.

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Олена Зеленська

"Щоб підтримати інших, підтримаймо себе. Нехай кожен наш день буде днем ментального здоров’я", — додала Зеленська.

Зазначимо, що День ментального здоровʼя започаткувала ВООЗ 31 рік тому.

Зокрема перша леді заручилася підтримкою українських зірок для просування ідеї важливості ментального здоровʼя. У ролику знялися співак Дмитро Монатик, дизайнерка Катерина Сільченко, блогерка Даша Квіткова, телеведуча Маша Єфросиніна, блогер Владислав Шевченко, ведучий Єгор Гордєєв, ведучий Тимур Мірошниченко та солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька.

Перша леді та зірки України закликають звертатися за допомогою до фахівців у Всесвітній день ментального здоровʼя 2023

Нагадаємо, Олена Зеленська підтримала народ Ізраїлю в день масованих ракетних ударів та вторгнення бойовиків ХАМАС 7 жовтня 2023.

Також Фокус писав про нагороду Олени Зеленської від подружжя Клінтонів.