Олена Зеленська отримала нагороду від подружжя Клінтонів (фото)

Перша леді розділила відзнаку зі всіма українцями, які борються за свою свободу.

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Олена Зеленська, яка наразі перебуває з візитом у США, отримала нагороду з рук 42-го американського президента Білла Клінтона. Про це перша леді розповіла у своєму Instagram.

"Мала честь отримати нагороду Clinton Global Citizen Award, якою відзначають за громадянське лідерство. Щиро вірю, що лідерство означає відданість справі, а ще – і в цьому, власне, суть нагороди – вміння співпрацювати задля довгострокових суспільних змін", — зазначила дружина Володимира Зеленського, наголосивши, що розділяє відзнаку зі всіма українцями.

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Олена Зеленська отримала нагороду від подружжя Клінтонів

Перша леді України вийшла на сцену в елегантному чорно-білому образі. Номінацію оголошувала Гілларі Клінтон, а вручив нагороду її чоловік.

Премія "Clinton Global Citizen Awards" заснована подружжям Клінтонів у 2007 році. Вона, за словами Олени Зеленської, відзначає людей, які своїм баченням і лідерством надихають суспільства всього світу й доводять, що, співпрацюючи, можна досягти великих змін.

Олена Зеленська отримала нагороду від подружжя Клінтонів

Також дружина українського президента подякувала Гілларі Клінтон за підтримку її фонду, який "допомагає українцям відновити нормальне життя, відбудовувати школи, лікарні, будинки, надає гуманітарну підтримку".

"Це не просто матеріальна підтримка. Вона робить дещо важливіше: надихає", — додала перша леді.

Нагадаємо, Олена Зеленська зустрілася з істориком Тімоті Снайдером.

Також Фокус писав про образ Олени Зеленської під час першого дня візиту в США у вересні 2023.