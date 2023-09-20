Олена Зеленська в костюмі з чернігівської вовни відвідала Генасамблею ООН (фото)

Президент та перша леді України перебувають з візитом у США.

Related video

Олена Зеленська, яка перебуває з візитом у США, відвідала 78-му сесію Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Зокрема вона зустрілася з гендиректором ВООЗ Тедросом Адханомом. Про це перша леді розповіла у своїх соцмережах.

На публіці дружина президента України з'явилась у чорно-білому костюмі від ANDRE TAN Atelier. Як зазначають на сторінках українського дизайнера, тканина для костюма була вироблена майстрами з чернігівської вовни.

"Піджак з цього костюму має біле облямування та символізує прагнення та надії українського народу — білу смугу, яка завжди настає після чорної", — коментують образ Олени Зеленської в ANDRE TAN.

Олена Зеленська у США

До костюма дружина Володимира Зеленського додала лаконічні сережки та чорні туфлі-човники.

"Сьогодні на полях Генасамблеї ООН відбувся спеціальний захід "Боротьба за майбутнє, українські діти у війні". Мала можливість звернутися безпосередньо до Генсека ООН і попросила докласти особистих зусиль для того, щоб українські діти припинили страждати від дій агресора", — розповіла про зустріч перша леді України.

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Олена Зеленська

Нагадаємо, Олена Зеленська прибула на Саміт перших леді та джентльменів у Києві в елегантному білому ансамблі.

Також Фокус писав про зустріч Олени Зеленської та історика Тімоті Снайдера.