Елена Зеленская в костюме из черниговской шерсти посетила Генассамблею ООН (фото)

Президент и первая леди Украины пребывают с визитом в США.

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Елена Зеленская, которая находится с визитом в США, посетила 78-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. В частности, она встретилась с гендиректором ВОЗ Тедросом Адханомом. Об этом первая леди рассказала в своих соцсетях.

На публике жена президента Украины появилась в черно-белом костюме от ANDRE TAN Atelier. Как отмечают на страницах украинского дизайнера, ткань для костюма была произведена украинскими мастерами из черниговской шерсти.

"Пиджак от этого костюма имеет белую кайму и символизирует стремление и надежды украинского народа — белую полосу, которая всегда наступает после черной", — комментируют образ Елены Зеленской в ANDRE TAN.

Елена Зеленская в США

К костюму жена Владимира Зеленского добавила лаконичные серьги и черные туфли-лодочки.

"Сегодня на полях Генассамблеи ООН состоялось специальное мероприятие "Борьба за будущее, украинские дети в войне". Имела возможность обратиться непосредственно к Генсеку ООН и попросила приложить личные усилия для того, чтобы украинские дети прекратили страдать от действий агрессора", — рассказала о встрече первая леди Украины.

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Елена Зеленская

Напомним, Елена Зеленская прибыла на Саммит первых леди и джентльменов в Киеве в элегантном белом ансамбле.

Также Фокус писал о встрече Елены Зеленской и историка Тимоти Снайдера.