"Инвестируйте в женщин": Елена Зеленская приняла участие в саммите ООН (видео)

Первая леди Украины призвала союзников предоставить украинкам за границей возможности для предпринимательства.

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Во время открытых дебатов Совбеза ООН по вопросам женщин, мира и безопасности в Нью-Йорке 25-26 октября состоялся саммит Invest in Women. В саммите приняла участие первая леди Украины Елена Зеленская, выступившая с речью по видеосвязи. Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Елену Зеленскую в качестве ключевого спикера пригласил Женский фонд мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

Деятельность WPHF, созданного в 2016 году, направлена на поддержку женских организаций и активистов по борьбе за права женщин. По словам представителей фонда, украинские женщины-лидеры во время войны "больше чем кто-либо" заслуживают политической и финансовой поддержки, чтобы их смелость и дальше "вдохновляла мир".

"Когда мы говорим о женщинах, которые работают в кризисных условиях, о женщинах, которые, несмотря на опасность, без колебаний берут на себя руководящие роли, о женщинах, которые теряют все из-за войны и начинают все сначала, Украине и украинским женщинам есть что об этом сказать", – сказала первая леди.

Елена Зеленская отметила, каждым вторым малым бизнесом в Украине руководят женщины, из которых 95% ощутили на себе влияние войны, потеряв то, что имели, и много других возможностей. Но несмотря на потери и разрушение своих прежних жизней и бизнесов, украинки открывают новые предприятия и обучаются новым специальностям. Те, кто вынужденно уехал за границу, тоже не хотят сидеть без дела и просто получать пособие, а активно стремятся найти работу.

"Мы призываем правительства наших союзников предоставить возможности для женского предпринимательства. Вы увидите, что наши женщины не хотят полагаться исключительно на помощь. Они хотят и заслуживают быть активными участниками экономики", – подчеркнула Зеленская.

Елена Зеленская заявила, что, инвестируя в женщин, мир инвестирует в собственный рост. Она привела данные отчета Глобального института McKinsey, которые утверждают, что если женщины добьются гендерного равенства на рынке труда, это может добавить 26% к мировому годовому ВВП к 2025 году.

В саммите Invest in Women также приняли участие генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, лауреат Нобелевской премии мира, журналист Тавакколь Карман, а также актриса и глобальный защитник Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН Кристен Белл.

Елена Зеленская приняла участие в саммите ООН

Напомним, Елена Зеленская попросила у Google для Украины "возвращение" Крыма и дерусификацию. Первая леди также предложила представителям компании Google совместные проекты по психическому здоровью и интернет-безопасности для детей.

Ранее Фокус писал, что Елена Зеленская и украинские звезды записали совместное обращение в День ментального здоровья. Первая леди и инфлюенсеры призывают не оставаться наедине со своими проблемами и обращаться за помощью к специалистам.