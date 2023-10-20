"Повернення" Криму та дерусифікація: що Зеленська просила у Google для України (відео)

Зеленська також запропонувала представникам компанії Google спільні проєкти з психічного здоров'я та інтернет-безпеки для дітей.

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Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками компанії Google і озвучила їм кілька побажань української влади щодо роботи інтернет-пошуку. Інформацію про зустріч було опубліковано на сайті президента України в п'ятницю, 20 жовтня.

Зазначимо, що корпорацію представляли віцепрезидентка з питань взаємодії з органами державної влади та державної політики Аннет Кробер-Ріль і віцепрезидентка з питань Центральної та Східної Європи Патрік Ворнкінг, які прибули до Києва.

Учасники зустрічі обговорили проблему некоректного відображення карт Google території України на платформі, особливо щодо окупованого Росією Криму. Олена Зеленська закликала Google виправити цю несправедливість і показувати Крим як частину України згідно з міжнародно визнаними кордонами. Вона також попросила компанію дерусифікувати пошукову видачу для українських користувачів, а також видавати український і європейський контент українцям, замість російського.

На зустрічі перша леді також наголосила на важливості створення безбар'єрного середовища для українців з інвалідністю та маломобільних категорій населення. Вона закликала Google розширити доступність своїх цифрових рішень для цих груп людей.

Крім того, Олена Зеленська висловила подяку за довгострокове плідне партнерство в різних сферах культурного та суспільного життя. Вона також похвалила принципову позицію Google під час російського вторгнення в Україну. Перша леді України зазначила, що Google зробив кілька кроків для протидії РФ. Компанія припинила рекламу в Росії та співпрацю з російськими рекламодавцями. Крім того, YouTube видалив тисячі каналів і відео, які спотворювали правду про агресію РФ. Google також надав підтримку в галузі кіберзахисту для українських ресурсів і ЗМІ, допомагаючи їм захиститися від DDoS-атак.

Також Олена Зеленська запропонувала компанії спільні проєкти у сфері ментального здоров'я та безпеки дітей в Інтернеті. Вона зазначила, що ментальне здоров'я є одним із найбільших викликів для світу, а безпека в Інтернеті для дітей надзвичайно важлива. Олена Зеленська запропонувала створити бібліотеку якісного контенту про ментальне здоров'я та нанести на карти Google пункти психологічної допомоги.

Нагадаємо, зарубіжні технологічні компанії, які надають послуги на території України, продовжують платити ПДВ до бюджету нашої країни. За інформацією голови податкового комітету ВРУ Данила Гетманцева, найбільшу суму задекларував саме Google.

Крім того, ще наприкінці серпня 2021 року голова Мінцифри Михайло Федоров запропонував керівництву Google послуги українських редакторів. Профільне міністерство звернулося з проханням до Google додати Україну до переліку країн, чиї талановиті фахівці можуть користуватися сервісом YouTube Shorts.