"Податок на Google": хто з міжнародних компаній поповнює бюджет України

Закордонні технологічні компанії, які надають послуги на території України, продовжують сплачувати ПДВ до бюджету нашої країни.

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За результатами декларування за ІІ квартал 2023 року особи-нерезиденти платники податку задекларували 13 мільйонів євро та 39,4 мільйона доларів (1,9 мільярда гривень), у межах "податку на Google". Про це написав у своєму Telegram-каналі очільник податкового комітету Верховної Ради України Данило Гетманцев.

За інформацією політика, найбільші суми задекларували такі компанії, як:

Google Ireland Limited.

Google Commerce Limited.

Apple Distribution International Limited.

Valve Corporation.

Ebay Marketplaces GMBH.

Fenix International Limited.

Фокус вже писав, що закон про внесення змін до Податкового кодексу, пов'язаних із постачанням електронних послуг фізичним особам, ухвалили 2 липня 2021 року. Неофіційно його назвали законом про "податок на Facebook" або "податок на Google".

У межах закону закордонні технологічні компанії, які надають послуги на території України, зобов'язали сплачувати ПДВ (20%). Прийняття законопроєкту ініціював Данило Гетманцев. Політик впевнений, що податок допоможе нашій країні отримувати до 3 млрд гривень щорічно.

Електронними послугами закон називає:

завантаження фільмів, книг, журналів;

доступ до баз даних;

доступ до телевізійних каналів;

доступ до електронних ресурсів;

послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);

хмарні послуги;

надання ПЗ;

рекламні послуги онлайн.

До слова, першим надходженням від "податку на Google" в Україні став платіж на суму $305 тис. від еротичного сайту OnlyFans. За підсумками платформа сплатила трохи більше 928 тисячі доларів.

Раніше українці зізналися, чому їм не подобається сплачувати податки. Так, наприклад, платити гроші державі громадянам заважають низькі доходи та впевненість у тому, що сплачені гроші крадуть.

До речі, нещодавно президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що йому подобається ідея про зниження податків, однак реалізувати її за нинішніх умов буде доволі проблематично. Але після перемоги у війні з Росією у нашої країни з'явиться більший рівень можливостей.