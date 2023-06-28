Чи знизять податки в Україні під час війни: Зеленський розповів, що цьому заважає (відео)

Володимир Зеленський вважає, що питання про оподаткування актуальні для України просто зараз і пояснив, які податкові питання державі доведеться вирішувати вже після війни.

Related video

Зараз Україна дуже залежна від фінансових донорів, тому про зниження податків не може бути й мови. Про це заявив під час виступу у Верховній Раді президент Володимир Зеленський.

За його словами, після перемоги у війні з Росією у нашої країни з'явиться більший рівень можливостей. Як зазначив Зеленський, Україна потребує нового раціонального податкового договору між державою і суспільством, а також реальної легалізації майна.

При цьому лідер держави сказав, що йому подобається ідея знизити податки.

"Але зараз, під час такої війни та очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Але коли Україна переможе, сама стане донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим", — наголосив Володимир Зеленський.

На відео з 3:17

Він також зазначив, що знижені податки мають означати підвищену податкову сумлінність.

Зеленський вважає, що цифровізація дає колосальні можливості спрощувати відносини в галузі податків, митниці та всіх інших сферах, де є зустріч або контакт між громадянином і чиновником, між бізнесменом і чиновником.

"Наша мета — це податкова без податківців, митниця — без митників. Автоматичні цифрові процедури", — додав президент.

Повернення довоєнних податків

29 травня Верховна рада України підтримала законопроєкт №8401, який передбачає скасування "2% податку ФОП" з 1 липня 2023 року. З цього випливає, що в Україні з 1 числа скасують пільги зі сплати податку для 1 і 2-ї групи ФОПів.

Крім цього, законопроєкт передбачає відновлення проведення документальних перевірок і повернення штрафних санкцій за порушення використання РРО.

Нагадаємо, на початку 2023 року пресслужба Мінфіну повідомила, що ухвалення законопроєкту № 8401 є одним із "маяків" МВФ, від виконання якого залежить отримання нової кредитної програми.

До речі, раніше Володимир Зеленський заявив, що підтримує проведення податкової реформи, в рамках якої буде знижено ставки ПДВ, податку на прибуток і податку на доходи фізосіб (ПДФО) до 10%. Щоправда, він уточнив, що про цю реформу потрібно думати вже після війни.