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Економіка

Українцям не подобається платити податки: чому в цьому винна держава

Податки, оплата податків, податки в Україні
Фото: Pexels | Українці зізналися, чому їм не подобається платити податки

Виявляється, багато українців не хочуть платити податки зовсім не через брак грошей. Фокус розповідає про справжню причину.

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Більшість українців не хочуть платити податки, оскільки невпевнені в надійності державних структур і не довіряють їм. Про це йдеться в дослідженні CASE Україна.

Так, ключовою причиною небажання платити податки українці називають:

  • низькі доходи — про це заявили 80,3% опитаних;
  • упевненість, що сплачені гроші крадуть — 73,6%.
Податки, податки в Україні, чому українці не платять податки Fullscreen
Українці пояснили, чому не хочуть платити податки
Фото: CASE Украина

"Крім того, 65,8% опитаних причиною небажання платити податки назвали неможливість впливати на те, куди держава витрачає податки. А 59,8% кажуть, що отримують від держави неякісні послуги, тому оплачувати їх податками безглуздо.

"Ухилення від сплати податків іншими громадянами було названо серед 56,6% відповідей. На інші причини припало лише 11,2% відповідей", — зазначається в дослідженні.

Чи можливо знизити податки під час війни

Президент Володимир Зеленський нещодавно сказав, що йому подобається така ідея, однак реалізувати її за нинішніх умов буде доволі проблематично. Але ось перемоги у війні з Росією у нашої країни з'явиться більший рівень можливостей.

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Штрафи за РРО, перевірки зарплат і податків: що зміниться для ФОПів з початку серпня

Як зазначив Зеленський, Україна потребує нового раціонального податкового договору між державою і суспільством, а також реальної легалізації майна.

"Але зараз, під час такої війни та очевидної залежності України від співпраці з фінансовими донорами, ми не можемо дозволити собі знижувати податки. Але коли Україна переможе, сама стане донором для світу, наш рівень можливостей буде вищим", — зазначив глава держави.

Нагадаємо також, що в Україні з 1 серпня повертаються документальні планові та позапланові перевірки. Детально про це Фокус розповідав у статті: "Кінець податкового раю. Парламент повернув довоєнні штрафи і перевірки бізнесу".