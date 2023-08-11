"Налог на Google": кто из международных компаний пополняет бюджет Украины

Зарубежные технологические компании, которые предоставляют услуги на территории Украины, продолжают платить НДС в бюджет нашей страны.

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По результатам декларирования за II квартал 2023 года лица-нерезиденты налогоплательщики задекларировали 13 миллионов евро и 39,4 миллиона долларов (1,9 миллиарда гривен), в рамках "налога на Google". Об этом написал в своем Telegram-канале глава налогового комитета Верховной Рады Украины Даниил Гетманцев.

По информации политика, наибольшие суммы задекларировали такие компании, как:

Google Ireland Limited.

Google Commerce Limited.

Apple Distribution International Limited.

Valve Corporation.

Ebay Marketplaces GMBH.

Fenix International Limited.

Фокус уже писал, что закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам, приняли 2 июля 2021 года. Неофициально его назвали законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google".

В рамках закона зарубежные технологические компании, которые предоставляют услуги на территории Украины, обязали платить НДС (20%). Принятие законопроекта инициировал Даниил Гетманцев. Политик уверен, что налог поможет нашей стране получать до 3 млрд гривен ежегодно.

Электронными услугами закон называет:

загрузка фильмов, книг, журналов;

доступ к базам данных;

доступ к телевизионным каналам;

доступ к электронным ресурсам;

услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);

облачные услуги;

предоставление ПО;

рекламные услуги онлайн.

К слову, первым поступлением от "налога на Google" в Украине стал платеж на сумму $305 тыс. от эротического сайта OnlyFans. По итогам платформа уплатила чуть более 928 тысячи долларов.

Ранее украинцы признались, почему им не нравится платить налоги. Так, например, платить деньги государству гражданам мешают низкие доходы и уверенность в том, что уплаченные деньги воруют.

Кстати, недавно президент Владимир Зеленский недавно сказал, что ему нравится идея о снижении налогов, однако реализовать ее в нынешних условиях будет довольно проблематично. Но после победы в войне с Россией у нашей страны появится больший уровень возможностей.