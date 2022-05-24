Вклад в победу: сайт OnlyFans заплатил в бюджет Украины более $300 тысяч

По словам главы налогового комитета Рады Даниила Гетманцева, этот платеж стал первым поступлением от "налога на Google".

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Глава парламентского комитета по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что бюджет страны получил первые поступления от так называемого "налога на Google": эротический сайт OnlyFans перечислил $305 тыс.

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"Вклад индустрии развлечений в финансирование нашей победы. Ожидаем следующие!" — подчеркнул Гетманцев.

Напомним, закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам, приняли 2 июля 2021 года. Неофициально его назвали законом о "налоге на Facebook" или "налоге на Google". Закон обязывает зарубежные технологические компании, предоставляющие услуги на территории Украины, платить НДС (20%). Инициатором законопроекта стал Даниил Гетманцев, который рассчитывал, что налог поможет Украине получать до 3 млрд грн ежегодно.

Электронными услугами закон называет:

загрузку фильмов, книг, журналов;.

доступ к базам данных;

доступ к телевизионным каналам;

доступ к электронным ресурсам;

услуги дистанционного обучения (их освободили от уплаты НДС);

облачные услуги;

предоставление ПО;

рекламные услуги в интернете.

Законодатели обещали, что принятие закона обеспечит равные условия налогообложения для украинских и международных технологических компаний. Однако реальными плательщиками налога стали не зарубежные технологические гиганты, к примеру, Facebook, Netflix, Youtube, Booking, Google, Amazon или Apple, а украинцы, которые пользуются их услугами. С 1 января 2022 года все пользователи этих сервисов стали платить за них на 20% больше.

Напомним, в апреле в парламент внесли проект еще одного закона, инициатором которого был, в том числе, Даниил Гетманцев. Им предусмотрено увеличение военного сбора, вычитаемого из заработной платы украинцев. Если депутаты одобрят законопроект военный сбор на время войны с Россией увеличат вдвое — с 1,5% до 3%. По мнению Гетманцева, этот шаг поможет наполнить бюджет страны и поддержит работу украинской экономики.

По данным Минфина, в марте в общий фонд госбюджета поступило 92,9% от плана. В апреле этого года поступления снизились еще больше — 76,2 млрд грн или 79,5% от плана. Минфин уже анонсировал повышение налогов. Фокус выяснил, поможет ли Украине и усиление налогового давления на бизнес и граждан.