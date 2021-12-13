Обложили. Что и на сколько подорожает с 1 января – после вступления в силу "налога на Google"

"Дайте мне его хоть за сто евро подержать", — примерно так сейчас звучали бы слова героя пьесы Михаила Старицкого "За двумя зайцами" в контексте развития в Украине электронной коммерции. И "зайцев" теперь тоже два. Первый заяц – посылки, получаемые населением. Но не те, что приносит "почтальон Печкин", а отправления, получаемые с торговых цифровых площадок. Второй "заяц" — оплата услуг крупных сетевых компаний, работающих в формате B2C (Business-to-consumer или бизнес для потребителя).

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Оба зайца, которые могут попасть в сети нашей налоговой, использовались населением для получения услуг в сегменте цифровой экономики. Но обо всем по порядку.

Первая новость – уже с "бородой". При получении посылки в виде товара, купленного за рубежом (в основном,речь идет о товарах, приобретенных на платформах известных мирових интернет-магазинов), каждый украинец должен заплатить в цене товара НДС (20%) на сумму посылки, превышающую 100 евро.

Кроме этого начисляется еще и пошлина в размере 10%. Тут планка задекларированной стоимости посылки выше – 150 евро, зато налог начисляется на сумму с уже накрученным НДС.

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Один из сайтов по продажам приводит простой пример расчета: при стоимости посылки в 120 евро, налогвые отчисления для покупа теля составят 4 евро, при стоимости в 170 евро – уже 16,4…

А тепер новость без "бороды". Facebook, Netflix, Youtube, Booking и так далее, при продаже своих услуг клиентам также будут начислять налог на добавленную стоимость по национальной шкале налогообложения. У нас эта ставка составляет 20%.

Теперь каждый украинец, который купит пакет для просмотра фильмов, например, на Netflix, должен к цене услуги добавить еще 20%. То же самое при оплате услуг Youtube и других сетевых цифровых гигантов.

Практика взимания средств с клиентов за "одиночество в сети" вовсе не нова. Она распространена на Европу, РФ, но пока плохо приживается в Азии и Африке. Из крупных азиатских государств в списке адептов лишь Индия. Но нет Китая.

Сам налог тоже начисляется двояко. Это может быть классический НДС, а может и суррогатный налог на прибыль. Разница тут достаточно существенная. В первом случае, имеем дело со стандартным косвенным налогом, когда плательщик – конечный потребитель, а сетевик – лишь транзитер по уплате. Во втором – налог платит продавец услуги со своих доходов.

В Европе, например, существует система MOSS (Mini One Stop Shop), в рамках которой платится специальный налог digital (services) tax, который больше похож на налог на прибыль, то есть, относится к виду прямых налогов.

В Украине же, решили ввести классический НДС, то есть косвенный налог, когда за все заплатит конечный потребитель.

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"Налог на Google". Как это будет в Украине, Польше и США

Само новшество будет введено в Украине с 1 января 2022 года. В общем, "страну в смартфоне" мы еще не получили, но цифровые налоги уже на марше. Аккурат под новогоднюю елочку.

Например, тот же Google начал рассылать своим клиентам в Украине сообщение с просьбой пройти идентификацию и предупреждением о начале налогообложения в следующем году.

Если ты зарегистрируешься как частный предприниматель с уплатой НДС в Украине – транснациональная компания не будет начислять налог в структуре стоимости своей услуги. Если же как обычное физическое лицо – цена услуги вырастет для тебя на 20%.

Здесь можно наблюдать такой маленький, но характерный налоговый маневр. До настоящего времени, юридические лица и физические лица -предприниматели при оплате иностранной рекламы (например, в фейсбуке), платили 40% от стоимости услуг: 20% НДС + 20% налога на репатриацию.

Это приводило к тому, что реклама в сети у нас оплачивалась сплошь физическими лицами. Даже больше того: многие россияне, где раньше Украины ввели "налог на Фейсбук" стали "косить" под украинцев при заполнении анкеты и идентификации для получения услуги без начисления НДС.

Теперь ситуация изменилась. Сетевые гиганты вроде Facebook, Netflix, Youtube при оказании услуг нашим "физикам" будут начислять НДС в цене самой услуги, что автоматически означает подорожание оной на 20%.

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Зато юридические лица отныне теряют мотивацию оплачивать оказанные им в сети услуги с помощью карт физических лиц (так делали многие отельеры в Украине, проводя оплату за услуги того же букинга – платили с карты рецепциониста или уборщицы).

Более того, закон, который ввел в Украине "налог на Google" одновременно отменил налогообложение "иностранной рекламы" для юридических лиц. То есть, украинские компании и обычные ФОП-ы уже не должны платить 20% при покупке электронной услуги.

А вот физические лица, в обыденной речи – народ, рядовые граждане, наоборот, уже должны. Все те же 20%, которые, правда, изымут у них автоматом, так что они ничего не почувствуют.

"Налогобложится" доступ украинцев к сетевым услугам в виде книг, рекламы, фильмов, видео, аудио, азартных игр, фотографий.

Авторы законопроекта считают, что таким образом казна пополнится аж на 3 млрд. грн. в год. Как сказал бы Жванецкий: сумма, "оскорбительная" для депутатского коллектива.

Кстати, согласно директивы 2008/8/EC Совета Европы от 12 февраля 2008 года к цифровым или как сказал бы мэр Киева (ди-ди-ди-диджитал) услугам относят:

Поставку программного обеспечения.

Плата за услуги сайта.

Плата за доступ к электронным площадкам.

Реклама.

Платная рассылка информации, например о погоде, траффике на дорогах и т.д.

Прочие цифровые услуги.

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Теперь все это станет для простого украинца дороже на 20%. Нельзя сказать, что это главная проблема нашего бытия после угрозы войны, роста тарифов на коммуналку и повышения цен на хлеб, но тут срабатывает эффект накопителя. Вода камень точит, а фискальные инициативы чиновников – точат кошельки простых обывателей. И тут курочка по зернышку клюет. То тут три ярда, то там, и глядишь на очередной "прожект" власти деньги насобирались. С отчислением толки малой всем сопричастным "реформаторам".

А ведь в период кризиса, психологический накопитель недовольства работает намного быстрее. И тогда переполнение чаши народного терпения уже нельзя будет объяснить лишь одной каплей, которая к этому, вроде как привела. Ведь таких капель и до этого было предостаточно.