Не лезть в карман к людям. Почему Украине нужно отказаться от жестких правил финмониторинга

История многих стран – это, как правило, примеры не мейнстримного развития.

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Классический пример – Израиль, который считает, что правила созданы для того, чтобы как минимум подвергать их сомнению. А как максимум – нарушать в своих интересах.

Для Израиля нет авторитетов, которые могут указать ему пальцем на "тумбу".

Возьмем пример Китая. Он вырос на копировании образцов чужой продукции и воровстве технологий.

Мы не умеем адаптировать успешные рецепты и слушаем плохих советчиков.

Швейцария создала свою финансовую систему на тотальной защите информации о клиентах, не чураясь и весьма сомнительных капиталов.

У нас же все доходит до абсурда: финансовый мониторинг на все транзакции выше 5 000 гривен.

Кредитование стоит на нуле, но деньги в банки просто так не принесешь – нужны декларации о доходах и прочие подтверждающие документы.

Неужели нашей экономике не нужны миллиарды долларов и гривен, которые находятся на руках у населения?

Если нужны, тогда почему мы постоянно одалживаем на Западе у частных кредиторов под безумные проценты или берем связанные политические кредиты у МВФ?

Я такой другой страны не знаю….

Вы можете представить себе Израиль, который не использовал бы свой внутренний ресурс, предпочитая исключительно внешний?

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Как стать "тигром" Восточной Европы. Почему кукуруза не сделает Украину великой

Нельзя быть святее Папы Римского, нельзя быть более "пушистым", чем швейцарский банкир, особенно, образца прошлого века.

В своих статьях я часто пишу о том, что в части финмониторинга, Украина похожа на Сорочинскую ярмарку, которую пытаются втиснуть в рамки стандартизированного европейского банкинга.

Аналогичные процессы наблюдаются во всех сферах, где можно заработать деньги для бюджета.

Если мы запускаем модель игорного бизнеса, то зачем устанавливать столь жесткие правила финансового мониторинга, при которых бюджет получит копейки, а не десятки миллиардов?

Мудрость государства заключается в умении находить правильный баланс, когда обеспечиваются высокие поступления в бюджет.

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Бабушка в Пассаже. Куда Украина должна продвигать свой экспорт и почему она этого не делает

Ведь жесткие правила в коррупционной стране, где правят бал "мутные силовики", всегда приводят к максимально токсичному результату: и бизнес не развивается, и бюджет нищий, и схемы, при этом, процветают.

Правильное решение на этапе запуска любого рынка – это лайт-режим для его развития и максимизации доходов.

Украина, не являясь участником клуба развитых стран, но выполняя все предъявляемые к ней этими странами требования, теряет свои конкурентные преимущества. В том числе, и в части игорного бизнеса.

Облегченный режим финансового мониторинга в этой сфере мог бы стать нашей конкурентной "фишкой", ведь пробиться на этот рынок в контексте мировой конкуренции очень сложно.

Нужно предлагать инвесторам "плюшки", и их у нас не так и много.

Более лайтовый финансовый мониторинг мог бы создать фактор конкурентного преимущества для нас по сравнению с той же Грузией или Турцией.

Финансовый мониторинг на Сорочинской ярмарке – это режим, при котором никто ничего не купит и не продаст.

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Под колпаком финмониторинга. Зачем власть берет под контроль денежные переводы украинцев

Если Украине необходим отрезок динамичного роста в ближайшие 10-15 лет, нужно действовать нестандартно и не мейнстримно, нужно не боятся опровергать навязываемые клише и догмы.

Тогда есть шанс стать успешным "выпускником".

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.