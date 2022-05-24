Деньги для победы. Какие налоги могут увеличить в Украине во время войны

Минфин анонсировал повышение налогов. Поможет ли Украине и ее экономике усиление налогового давления на бизнес и граждан?

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Когда во время войны бюджетным поступлениям грозит сокращение, а расходы только растут, появляются идеи политиков и чиновников об усилении налогового давления. Недавно в интервью изданию The Economist министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что в случае, если война будет продолжаться более 3-4 месяцев, придется прибегать к "болезненным мерам, предусматривающим значительное повышение налогов и резкое сокращение расходов".

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Бизнес, между тем, опасаясь резкого усиления налогового давления, обратился к президенту Зеленскому с просьбой уволить с должности главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, которого назвали "последовательным противником экономической свободы".

Налоги в Украине: что происходит с поступлениями в бюджет

По данным Минфина, в марте 2022 года в общий фонд госбюджета поступило 92,9%. В апреле 2022 года поступления составили 76,2 млрд грн или 79,5% от довоенного плана. Не исключено, что в мае поступлений в госбюджет будет еще меньше.

Оксана Продан, глава Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця", отмечает, что ситуация со сбором налогов в оккупированных регионах, в зоне боевых действий, на освобожденных территориях и в глубоком тылу отличается.

К примеру, по состоянию на май план доходов областного бюджета Львовщины перевыполнили на 6%, а на Волыни – на 9,3%. Между тем, мэр Киева Виталий Кличко прогнозирует, что из-за войны бюджета Киева недополучит около трети доходов (более 30%).

[ + – ] Львовщина план доходов областного бюджета перевыполняет на 6%

"В первые недели после начала российского вторжения не было налогового давления, – напоминает Оксана Продан. — Куда-то делись все проверяющие и контролеры, люди защищали страну, бизнес финансировал укрепление государства, кормил защитников, предоставлял технику, возил гуманитарку и т.д. Думаю, это и есть компромисс на время войны – не мешать налогоплательщикам".

"Дальнейшее снижение поступлений в госбюджет вполне возможно, ведь прогнозы макроэкономических показателей неутешительны, — комментирует ситуацию Александр Марков, партнер, руководитель налоговой практики Redcliffe Partners. — Более того, в условиях военного состояния уплата налогов, по сути, добровольна. Следовательно, победные отчеты о выполнении плана по уплате налогов не соответствуют сути отношений между бизнесом и государством".

Между тем, Даниил Гетманцев, глава парламентского налогового комитета, сообщил Фокусу, что если не будет ухудшения ситуации на фронте, дальнейшее снижение налоговых поступлений не ожидается, поскольку экономика уже восстанавливается.

Призрак давления. Готовы ли парламент и правительство пойти на повышение налогов

Как выяснил Фокус, несмотря на информационные волны в СМИ, пока конкретные инициативы, где речь идет о существенном росте налоговой нагрузки на бизнес, в правительстве не рассматриваются. Об этом, в частности, говорит глава налогового комитета.

"У нас пока нет никаких предложений от Минфина по увеличению налогов, но я и не вижу большого резерва для этого сейчас, поскольку экономика находится не в том состоянии, чтобы это выдержать", — отмечает Даниил Гетманцев.

[ + – ] Глава парламентского налогового комитета Даниил Гетманцев не видит возможности для существенного повышения налогов в Украине в военное время Фото: Александр Чекменёв

С другой стороны, глава налогового комитета обращает внимание, что вышеупомянутое интервью министра финансов, где речь шла об увеличении налогов, рассчитано на иностранного читателя, поэтому не следует по поводу сказанного "раздувать зраду".

"Если у нас на сегодняшний день недофинансирование расходов за счет доходов составляет около $5 млрд в месяц, то отсутствие этих средств, которые по тем или иным причинам могут не предоставлять международные партнеры, приведет к сокращению расходов, на что и обращает внимание министр", — уточняет Гетманцев.

То есть акцент в интервью, по всей видимости, был сделан на необходимости своевременного поступления помощи Украине, которая фактически находится на передовой борьбы за западные цивилизационные ценности.

Также Гетманцев отмечает, что в вышеупомянутом письме бизнеса речь не идет о каких-либо конкретных решениях в налоговой сфере или фактах давления, а есть лишь оценочные утверждения. В этом документе собеседник Фокуса видит больше политическую составляющую, чем бизнес.

[ + – ] Министр финансов Сергей Марченко в интервью западным СМИ предупреждал о возможном значительном повышении налогов Фото: Кирилл Чуботин

Опрошенные Фокусом эксперты тоже не увидели признаков подготовки закручивания гаек в государстве. "Сейчас мы не видим соответствующих зарегистрированных инициатив, — комментирует исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко. — Однако бизнес не поддерживает какого-либо увеличения налоговой нагрузки, особенно сейчас – когда компаниям и так крайне тяжело и нет возможности полноценно работать".

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Анна Деревянко подчеркивает: государство сейчас, скорее, нацелено на дерегулирование бизнеса. Собеседница Фокуса отмечает немало хороших законодательных инициатив, среди которых, законопроект №7331 по дерегуляции и №7324 об упрощении ввоза непродовольственной продукции на период войны, и надеется, что движение в направлении упрощения предпринимательской деятельности будет только усиливаться.

"Я не думаю, что ставки налогообложения будут повышать, – продолжает Оксана Продан. — К сожалению, многие уже вывели производство за границу, и миллионы людей уехали. Поэтому задача власти сейчас — максимально упростить администрирование налогов и заинтересовать бизнес в возвращении и инвестировании".

В свою очередь, Александр Марков не ожидает пересмотра ставок налога на прибыль предприятий или налога на добавленную стоимость, но не исключает попыток расширить налогооблагаемую базу, в очередной раз увеличить акцизы по отдельным операциям и рентные платежи.

Работа над ошибками. Какие изменения возможны в налоговой сфере

Несмотря на малую вероятность повышения ставок основных налогов, некоторые коррективы в налоговой сфере все же возможны.

Во-первых, Даниил Гетманцев подал в Верховную Раду законопроект об увеличении военного сбора с 1,5% до 3% , что, по его расчетам, приведет к увеличению поступлений на $1 млрд. Собеседник Фокуса не видит в этом новшестве существенных рисков.

, что, по его расчетам, приведет к увеличению поступлений на $1 млрд. Собеседник Фокуса не видит в этом новшестве существенных рисков. Во-вторых, сейчас готовится возобновление налогообложения импортных товаров, освобожденных от ввозной пошлины и НДС в марте 2022 года в соответствии с законопроектом №7190.

"Это решение принимается по требованию отечественного бизнеса, продукция которого в связи с новацией марта 2022 года стала дороже импорта. В марте мы шли на подобный шаг, чтобы предотвратить дефицит, что нам удалось. Теперь перед нами стоит другая задача", – объясняет Гетманцев.

Также Даниил Гетманцев заверил, что с июня 2022 года в Украине возобновят возмещение НДС и работу системы электронного администрирования этого налога, что будет положительно способствовать поступлениям в бюджет и развитию экономики в целом.