Гроші на перемогу. Які податки можуть збільшити в Україні під час війни

Мінфін анонсував підвищення податків. Чи допоможе Україні та її економіці посилення податкового тиску на бізнес та громадян?

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Коли під час війни бюджетним надходженням загрожує скорочення, а витрати лише зростають, з'являються ідеї політиків та чиновників щодо посилення податкового тиску. Нещодавно в інтерв'ю виданню The Economist міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що у разі, якщо війна триватиме понад 3-4 місяці, доведеться вдаватися до "болючих заходів, що передбачають значне підвищення податків та різке скорочення витрат".

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Бізнес, тим часом побоюючись різкого посилення податкового тиску, звернувся до президента Зеленського з проханням звільнити з посади голову Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, якого назвали "послідовним противником економічної свободи".

Податки в Україні: що відбувається з надходженнями до бюджету

За даними Мінфіну, у березні 2022 року до загального фонду держбюджету надійшло 92,9%. У квітні 2022 року надходження становили 76,2 млрд грн або 79,5% від довоєнного плану. Не виключено, що у травні надходжень до держбюджету буде ще менше.

Оксана Продан, голова Всеукраїнського об'єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця", зазначає, що ситуація зі збором податків у окупованих регіонах, у зоні бойових дій, на звільнених територіях та у глибокому тилу відрізняється.

Наприклад, станом на травень план доходів обласного бюджету Львівщини перевиконано на 6%, а на Волині — на 9,3%. Тим часом мер Києва Віталій Кличко прогнозує, що через війну бюджету Києва недоотримає близько третини доходів (понад 30%).

[ + – ] Львівщина план доходів обласного бюджету перевиконує на 6%

"У перші тижні після початку російського вторгнення не було податкового тиску, — нагадує Оксана Продан. — Кудись поділися всі перевіряльники та контролери, люди захищали країну, бізнес фінансував зміцнення держави, годував захисників, надавав техніку, возив гуманітарку тощо. Думаю, це і є компроміс на час війни — не заважати платникам податків ”.

"Подальше зниження надходжень до держбюджету цілком можливе, адже прогнози макроекономічних показників невтішні, — коментує ситуацію Олександр Марков, партнер, керівник податкової практики Redcliffe Partners. — Більше того, в умовах воєнного стану сплата податків, по суті, добровільна. Отже, переможні звіти про виконання плану зі сплати податків не відповідають суті відносин між бізнесом та державою".

Тим часом Данило Гетманцев, голова парламентського податкового комітету, повідомив Фокусу, що якщо не буде погіршення ситуації на фронті, подальше зниження податкових надходжень не очікується, оскільки економіка вже відновлюється.

Привид тиску. Чи готові парламент та уряд піти на підвищення податків

Як з'ясував Фокус, незважаючи на інформаційні хвилі у ЗМІ, поки що конкретні ініціативи, де йдеться про суттєве зростання податкового навантаження на бізнес, в уряді не розглядаються. Про це говорить голова податкового комітету.

"У нас поки що немає жодних пропозицій від Мінфіну щодо збільшення податків, але я і не бачу великого резерву для цього зараз, оскільки економіка перебуває не в тому стані, щоб це витримати", — зазначає Данило Гетманцев.

[ + – ] Голова парламентського податкового комітету Данило Гетманцев не бачить можливості для суттєвого підвищення податків в Україні у воєнний час Фото: Олександр Чекменьов

З іншого боку, голова податкового комітету звертає увагу, що вищезазначене інтерв'ю міністра фінансів, де йшлося про збільшення податків, розраховане на іноземного читача, тому не слід з приводу сказаного "роздувати зраду".

"Якщо у нас на сьогодні недофінансування видатків за рахунок доходів становить близько $5 млрд на місяць, то відсутність цих коштів, які з тих чи інших причин можуть не надавати міжнародні партнери, призведе до скорочення видатків, на що й звертає увагу міністр", — уточнює Гетманцев.

Тобто акцент в інтерв'ю, мабуть, був зроблений на необхідності своєчасного надходження допомоги Україні, яка фактично перебуває на передовій боротьбі за західні цивілізаційні цінності.

Також Гетманцев зазначає, що у вищезгаданому листі бізнесу не йдеться про якісь конкретні рішення у податковій сфері чи факти тиску, а є лише оціночні твердження. У цьому документі співрозмовник Фокусу бачить більше політичну складову, ніж бізнес.

[ + – ] Міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю західним ЗМІ попереджав про можливе значне підвищення податків Фото: Кирило Чуботін

Опитані Фокусом експерти теж не побачили ознак підготовки закручування гайок у державі. "Зараз ми не бачимо відповідних зареєстрованих ініціатив, — коментує виконавча директорка Європейської Бізнес Асоціації Ганна Дерев'янко. — Проте бізнес не підтримує якогось збільшення податкового навантаження, особливо зараз — коли компаніям і так вкрай важко і немає можливості повноцінно працювати".

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Ганна Дерев'янко наголошує: держава зараз радше націлена на дерегулювання бізнесу. Співрозмовниця Фокусу зазначає про чимало хороших законодавчих ініціатив, серед яких законопроєкт №7331 з дерегуляції та №7324 про спрощення ввезення непродовольчої продукції на період війни, і сподівається, що рух у напрямку спрощення підприємницької діяльності лише посилюватиметься.

"Я не думаю, що ставки оподаткування будуть підвищувати, — продовжує Оксана Продан. — На жаль, багато хто вже вивели виробництво за кордон, і мільйони людей поїхали. Тому завдання влади зараз — максимально спростити адміністрування податків і зацікавити бізнес у поверненні та інвестуванні".

Зі свого боку, Олександр Марков не очікує перегляду ставок податку на прибуток підприємств або податку на додану вартість, але не виключає спроб розширити базу оподаткування, учергове збільшити акцизи за окремими операціями та рентні платежі.

Робота над помилками. Які зміни можливі у податковій сфері

Незважаючи на малу ймовірність підвищення ставок основних податків, деякі корективи в податковій сфері все ж таки можливі.

По-перше, Данило Гетманцев подав до Верховної Ради законопроєкт про збільшення військового збору з 1,5% до 3% , що, за його розрахунками, призведе до збільшення надходжень на $1 млрд. Співрозмовник Фокусу не бачить у цьому нововведенні істотних ризиків.

, що, за його розрахунками, призведе до збільшення надходжень на $1 млрд. Співрозмовник Фокусу не бачить у цьому нововведенні істотних ризиків. По-друге, зараз готується поновлення оподаткування імпортних товарів, звільнених від ввізного мита та ПДВ у березні 2022 року відповідно до законопроєкту №7190.

"Це рішення приймається на вимогу вітчизняного бізнесу, продукція якого у зв'язку з новацією березня 2022 року стала дорожчою за імпорт. У березні ми йшли на подібний крок, щоб запобігти дефіциту, що нам вдалося. Тепер перед нами стоїть інше завдання", — пояснює Гетманцев.

Також Данило Гетманцев запевнив, що з червня 2022 року в Україні відновлять відшкодування ПДВ та роботу системи електронного адміністрування цього податку, що позитивно сприятиме надходженням до бюджету та розвитку економіки загалом.