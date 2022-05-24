Вклад у перемогу: сайт OnlyFans заплатив до бюджету України понад $300 тисяч

За словами голови податкового комітету Ради Данила Гетманцева, цей платіж став першим надходженням від "податку на Google".

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Голова парламентського комітету з питань фінансової, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив, що бюджет країни отримав перші надходження від так званого "податку на Google": еротичний сайт OnlyFans переказав $305 тис.

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"Внесок індустрії розваг у фінансування нашої перемоги. Очікуємо на наступні!" — наголосив Гетманцев.

Нагадаємо, закон про внесення змін до Податкового кодексу, пов'язаних із постачанням електронних послуг фізичним особам, ухвалили 2 липня 2021 року. Неофіційно його назвали законом про "податок на Facebook" або "податок на Google". Закон зобов'язує закордонні технологічні компанії, що надають послуги на території України, сплачувати ПДВ (20%). Ініціатором законопроєкту став Данило Гетманцев, який розраховував, що податок допоможе Україні отримувати до 3 млрд грн щорічно.

Електронними послугами закон називає:

завантаження фільмів, книг, журналів;

доступ до баз даних;

доступ до телевізійних каналів;

доступ до електронних ресурсів;

послуги дистанційного навчання (їх звільнили від сплати ПДВ);

хмарні послуги;

надання ПЗ;

рекламні послуги в інтернеті.

Законодавці обіцяли, що ухвалення закону забезпечить рівні умови оподаткування для українських і міжнародних технологічних компаній. Проте реальними платниками податку стали не закордонні технологічні гіганти, наприклад, Facebook, Netflix, Youtube, Booking, Google, Amazon чи Apple, а українці, які користуються їхніми послугами. З 1 січня 2022 року всі користувачі цих сервісів почали платити за них на 20% більше.

Нагадаємо, у квітні до парламенту внесли проєкт ще одного закону, ініціатором якого був, зокрема, Данило Гетманцев. Ним передбачено збільшення військового збору, який вираховується із заробітної плати українців. Якщо депутати схвалять законопроєкт, військовий збір на час війни з Росією збільшать удвічі — з 1,5% до 3%. На думку Гетманцева, цей крок допоможе наповнити бюджет країни та підтримає роботу української економіки.

За даними Мінфіну, у березні до загального фонду держбюджету надійшло 92,9% від плану. У квітні цього року надходження знизилися ще більше — 76,2 млрд грн або 79,5% від плану. Мінфін уже анонсував підвищення податків. Фокус з'ясував, чи допоможе Україні посилення податкового тиску на бізнес і громадян.