Додатки-паразити швидко розряджають батарею смартфонів: як їх виявити та відключити

Додатки можуть працювати у фоновому режимі. Експерти дали інструкцію щодо їх відключення для смартфонів Samsung, Google Pixel, One Plus, iPhone.

Деякі мобільні додатки витрачають заряд батареї швидше за інших і заважають комфортній роботі з пристроєм. Портал Android Police підказав, як визначити "ненажерливі" програми і що з ними робити.

Не всі додатки створені однаково, ті з них, що не належать до стандартних і встановлені окремо, можуть мати погану оптимізацію, надто високе споживання даних, вмикати GPS або надто активно надсилають сповіщення. Усе це погано позначається на смартфоні, адже він розряджається помітно швидше.

Як перевірити, які програми розряджають батарею

Більшість смартфонів мають вбудовані служби, що відображають споживання енергії кожного додатка у вигляді списку або графіка. Ці налаштування відрізняються залежно від виробника.

Як дізнатися витрату батареї за додатками на Samsung

Навігація з налаштувань батареї з Battery показує список додатків Android і пов'язаний з ними відсоток використання батареї (з моменту останнього повного заряджання) за певний період. Для прикладу взяли телефон Samsung, що працює на One UI 6.1 — операційній системі на базі Android 14.

Покрокова інструкція:

відкрити "Налаштування"; натиснути "Батарея" (на Android 13 можна знайти цей пункт меню в розділі "Батарея і догляд за пристроєм"; натиснути кнопку "Переглянути подробиці"; натиснути на список додатків під графіком використання батареї.

Інструкція перевірки додатків для Samsung Фото: androidpolice.com

Тут можна переглянути графік витрачання заряду батареї з моменту останнього повного заряджання або за сім днів. Він відображає дані про споживання батареї з 12:00 до 12:00 щодня (за записаний семиденний період). У графіку не враховується використання додатків під час заряджання.

Стовпці лососево-рожевого кольору показують, коли додатки використовують енергію, вказуючи дату і час. Якщо додаток починає надзвичайно швидко витрачати енергію, то це може бути через нещодавнє оновлення.

Як дізнатися витрату батареї за додатками на Google Pixel

На цих пристроях можна переглянути використання батареї у фоновому режимі, натиснувши на сам додаток. У якості використовується Google Pixel на Android 15. На старіших версіях кроки мають бути схожими. Фіолетовий графік відображає споживання за днями тижня.

Покрокова інструкція:

відкрити "Налаштування"; вибрати "Акумулятор"; натиснути "Використання батареї"; натиснути на будь-який застосунок під "Використання батареї з моменту останньої повної зарядки" і подивитися інформацію.

Інструкція перевірки додатків для Google Pixel Фото: androidpolice.com

Як дізнатися витрату батареї за додатками на OnePlus

У меню батареї виводиться список додатків, які використовують енергію за останні 24 години. Під час роботи з операційною системою OxygenOS 14 також є можливість оптимізувати витрату на сторінці відомостей про використання батареї та одразу ж закрити додатки, що розряджають батарею, щоб продовжити термін її служби. Для прикладу вибрали смартфон OnePlus на OxygenOS 14 (на базі Android 14).

Покрокова інструкція:

відкрити "Налаштування"; вибрати "Акумулятор"; натиснути "Відомості про використання батареї"; перевірити під графіком список додатків, які споживають заряд батареї.

Інструкція перевірки додатків для OnePlus Фото: androidpolice.com

Як знайти додатки, що розряджають акумулятор iPhone

В Apple також є вбудована функція, яка дає змогу користувачам переглядати використання батареї за додатками. Автори навели інструкцію для iPhone під управлінням iOS 18. У більш ранніх версіях таку функцію теж можна знайти.

Покрокова інструкція:

відкрити "Налаштування"; вибрати "Акумулятор"; прокрутити сторінку вниз до розділу "Використання батареї додатками"; натиснути "Показати активність" або на сам додаток, щоб переглянути детальну інформацію.

Інструкція перевірки додатків для iPhone Фото: androidpolice.com

Як примусово зупинити додаток

Існує міф про те, що додатки, які працюють у фоновому режимі, зношують батарею. Це неправда, більшість додатків насправді не Вони призупиняють роботу після закриття (виходу з програми) або після завершення завдань (наприклад, синхронізації). Завантаження програми споживає більше енергії, ніж її відновлення або скасування.

Але є й такі додатки, які працюють постійно, і для економії енергії доводиться постійно закривати їх у примусовому режимі. Ось покрокова інструкція на прикладі телефона Samsung на One UI 6.1:

відкрити "Налаштування" і прокрутити вниз до розділу "Додатки"; вибрати застосунок; натиснути "Примусове зупинення" і підтвердити.

Примусове зупинення додатків Android Фото: androidpolice.com

На пристроях OnePlus і Google Pixel також можна зупинити роботу додатка, натиснувши на його назву в розділі "Відомості про використання акумулятора" і "Використання акумулятора з моменту останнього повного заряджання".

Якщо примусове зупинення не знижує витрату батареї, то варто перезапустити пристрій. Коли і це не допомагає, можливо, додаток варто видалити.

Режими енергозбереження

Додатки швидко розряджають батарею і зупинка не допомагає — значить настав час перевести смартфон у режим низького енергоспоживання або енергозбереження. Це крайній захід, адже такий режим знижує потужність пристрою, автоматично вимикаючи додатки та деякі функції, наприклад, GPS і фонову синхронізацію, а також зменшує яскравість телефона. Таким чином втрачається продуктивність, але час роботи збільшується.

Щоб увімкнути режим енергозбереження, потрібно:

відкрити "Налаштування"; вибрати "Акумулятор"; увімкнути "Енергозбереження".

Раніше писали, які функції потрібно відключити на Android, щоб смартфон довше працював від батареї. Це найпростіший спосіб економії енергії, незалежно від моделі пристрою.