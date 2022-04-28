В Україні можуть збільшити військовий збір — скільки заберуть із зарплат українців

Зміни у законопроєкті передбачають збільшення військового збору на період війни з Росією з 1,5% до 3%.

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Група депутатів парламенту України зареєструвала законопроєкт №7311, у якому передбачено збільшення військового збору, який вираховується із заробітної плати українців. У разі ухвалення законопроєкту військовий збір на час війни з Росією буде збільшено вдвічі — з 1,5% до 3%. Відповідний документ опубліковано на сайті Верховної Ради України.

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"З метою створення у період дії воєнного стану, запровадженого відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 "Про запровадження воєнного стану в Україні", умов для належного забезпечення функціонування економіки, а також належного наповнення доходної частини бюджету за рахунок надходження податкових і митних платежів вимагають удосконалення окремих норм Податкового та Митного кодексів України, а також деяких інших законів України", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Крім того, у проєкті закону пропонується на час війни звільнити від сплати військового збору правоохоронців, військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, СЗР України, ДПСУ, МВС та інших відомств.

На думку авторів законопроєкту, ініціатором якого був зокрема голова комітету парламенту з питань фінансів і податкової політики Данило Гетманцев, ці заходи допоможуть наповнити бюджет країни на період воєнного стану та підтримають роботу української економіки.

Наразі законопроєкт проходить розгляд профільно комітету ВР України, однак це, по суті, формальна процедура, оскільки голова комітету Гетьманців є одним з авторів документа.

Нагадаємо, що в проєкті закону №7311 також міститься пункт, який передбачає відновлення податкового ввізного мита на автомобілі іноземної реєстрації, яке було скасовано 25 березня 2022 року. У пояснювальній записці повідомляється, що ідея скасування ПДВ, акцизу та ввізного мита на автомобілі не виправдала себе, оскільки за цей час бюджет недоотримав майже 350 млн гривень.

Голова парламентського комітету з податкової та митної політики Данило Гетманцев 18 квітня заявив, що Україні потрібна така система оподаткування, за якої податки сплачуватимуть усі. Така система почне працювати після закінчення війни, коли в країні розпочнеться відновлення за "планом Маршалла".