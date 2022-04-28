В Украине могут увеличить военный сбор — сколько заберут из зарплат украинцев

Изменения в законопроекте предусматривают увеличение военного сбора на период войны с Россией с 1,5% до 3%.

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Группа депутатов парламента Украины зарегистрировала законопроект №7311, в котором предусмотрено увеличение военного сбора, вычитаемого из заработной платы украинцев. В случае принятия законопроекта военный сбор на время войны с Россией будет увеличен вдвое — с 1,5% до 3%. Соответствующий документ опубликован на сайте Верховной Рады Украины.

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"С целью создания в период действия военного положения, введенного в соответствии с Указом Президента Украины от 24.02.2022 № 64/2022 "О введении военного положения в Украине", условий для надлежащего обеспечения функционирования экономики, а также надлежащего наполнения доходной части бюджета за счет поступления налоговых и таможенных платежей требуют усовершенствования отдельных норм Налогового и Таможенного кодексов Украины, а также некоторых других законов Украины", — говорится в пояснительной записке к документу.

Кроме того, в проекте закона предлагается на время войны освободить от уплаты военного сбора правоохранителей, военнослужащих ВСУ, Нацгвардии, СБУ, СВР Украины, ГПСУ, МВД и других ведомств.

По мнению авторов законопроекта, инициатором которого был в том числе глава комитета парламента по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев, эти меры помогут наполнить бюджет страны на период военного положения и поддержат работу украинской экономики.

В настоящее время законопроект проходит рассмотрения профильно комитета ВР Украины, однако это, по-сути, формальная процедура, поскольку глава комитета Гетманцев является одним из авторов документа.

Напомним, что в проекте закона №7311 также содержится пункт, который предусматривает восстановление налоговой ввозной пошлины на автомобили иностранной регистрации, которая была отменена 25 марта 2022 года. В пояснительной записке сообщается, что идея отмены НДС, акциза и ввозной пошлины на автомобили не оправдала себя, поскольку за это время бюджет недополучил около 350 млн гривен.

Глава парламентского комитета по налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев 18 апреля заявил, что Украине нужна такая система налогообложения, при которой налоги будут платить все. Такая система начнет работать после окончания войны, когда в стране начнется восстановление по "плану Маршалла".