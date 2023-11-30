Олена Зеленська увійшла у топ 25 найвпливовіших жінок світу за версією FT

Дружину президента України додала до списку прем’єрка Естонії Кая Каллас. За її словами, Олена Зеленська є "світовим символом стійкості, подібно до її чоловіка".

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Перша леді України Олена Зеленська увійшла у топ-25 найвпливовіших жінок світу за версією британської газети Financial Times. Про це йдеться у матеріалі видання.

Дружину президента України додала до списку прем’єрка Естонії Кая Каллас. Вона зазначила, що її найбільше захоплює "чесність" Олени Зеленської.

"Через чотири місяці після вторгнення Росії в Україну вона сказала журналісту: "Ніхто з нас не в порядку". Вона знає, як це — прокинутися і побачити, що твоя Батьківщина захоплена імперіалістичним сусідом… не знати, коли і чи побачиш ти своїх близьких наступного разу… як знайти в собі сили боротися за свободу, попри все це", — наголосила Каллас.

За словами Каллас, Олена Зеленська є "світовим символом стійкості, подібно до її чоловіка". Прем’єрка також нагадала, підкреслила, що перша леді України активно працює над соціальними проєктами, зокрема вирішенням питань психічного здоров'я українців під час війни.

"Зараз світ повинен прислухатися до Зеленської і дати Україні те, що їй потрібно, щоб перемогти Росію і покласти край стражданням", — підкреслила прем’єрка Естонії.

Крім того, до списку найвпливовіших жінок увійшли також австралійська акторка Марго Роббі, американська співачка Бейонсе, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді, директорка з технологій компанії OpenAI Міра Мураті, виконавча секретарка Конвенції про біологічне різноманіття ООН Елізабет Марума Мрема, міністерка охорони довкілля Бразилії Маріна Сілва.

Нагадаємо, на сайті президента України повідомляли, що під час відкритих дебатів Радбезу ООН з питань жінок, миру і безпеки в Нью-Йорку 25-26 жовтня відбувся саміт Invest in Women, де участь взяла перша леді України Олена Зеленська, яка виступила з промовою по відеозв'язку.

Раніше Олена Зеленська попросила у Google для України "повернення" Криму та дерусифікацію. Перша леді також запропонувала представникам компанії Google спільні проєкти з психічного здоров'я та інтернет-безпеки для дітей.

Також Фокус писав, що Олена Зеленська та українські зірки записали спільне звернення в День ментального здоров'я. Перша леді та інфлюенсери закликають не залишатися наодинці зі своїми проблемами і звертатися по допомогу до фахівців.