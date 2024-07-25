"У нас будет малыш": Владимир Остапчук станет отцом в третий раз (видео)

Ведущий был дважды женат. Первая жена родила ему сына и дочь.

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39-летний украинский шоумен Владимир Остапчук подтвердил, что станет отцом в третий раз. Видео с беременной женой ведущий опубликовал в Instagram.

"Малыш Остапчук на подходе", — написал отец двоих детей.

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Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская станут родителями — блогер

На видео 24-летняя Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук готовили вместе в полумраке. Ведущий нежно обнимал свою беременную возлюбленную.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская

"У нас будет малыш", — отметил Остапчук.

Владимир Остапчук и Екатерина Полтавская Фото: Instagram vova_ostapchuk

Ранее шоумен был женат на Елене Войченко. Первая жена Остапчука за 13 лет брака родила ему двоих детей: Эмилию и Эвана-Александра. Еще два года ведущий был в браке с Кристиной Горняк.

Екатерина Полтавская стала третьей женой шоумена. Они поженились тайно, официально сообщив об этом лишь в марте 2024 года.

Ребенок станет первым для Екатерины, а Остапчука сделает многодетным отцом.

Недавно Полтавская отметила 24-й день рождения.

"Спасибо, что Ты рядом со мной. Спасибо, что Любишь и веришь. Спасибо, что держишь крепко-крепко. Люблю тебя, моя невероятная "24-летняя жена Остапчука"", — обратился к избраннице шоумен.

Напомним, бывшая жена Владимира Остапчука рассказала об их совместном имуществе.

Также Фокус писал о знакомстве Остапчука и его третьей жены.