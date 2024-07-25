"У нас будет малыш": Владимир Остапчук станет отцом в третий раз (видео)
Ведущий был дважды женат. Первая жена родила ему сына и дочь.
39-летний украинский шоумен Владимир Остапчук подтвердил, что станет отцом в третий раз. Видео с беременной женой ведущий опубликовал в Instagram.
"Малыш Остапчук на подходе", — написал отец двоих детей.Важно
На видео 24-летняя Екатерина Полтавская и Владимир Остапчук готовили вместе в полумраке. Ведущий нежно обнимал свою беременную возлюбленную.
"У нас будет малыш", — отметил Остапчук.
Ранее шоумен был женат на Елене Войченко. Первая жена Остапчука за 13 лет брака родила ему двоих детей: Эмилию и Эвана-Александра. Еще два года ведущий был в браке с Кристиной Горняк.
Екатерина Полтавская стала третьей женой шоумена. Они поженились тайно, официально сообщив об этом лишь в марте 2024 года.
Ребенок станет первым для Екатерины, а Остапчука сделает многодетным отцом.
Недавно Полтавская отметила 24-й день рождения.
"Спасибо, что Ты рядом со мной. Спасибо, что Любишь и веришь. Спасибо, что держишь крепко-крепко. Люблю тебя, моя невероятная "24-летняя жена Остапчука"", — обратился к избраннице шоумен.
Напомним, бывшая жена Владимира Остапчука рассказала об их совместном имуществе.
Также Фокус писал о знакомстве Остапчука и его третьей жены.