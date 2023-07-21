"Переписка завязалась": Остапчук рассказал о знакомстве с третьей женой (видео)

Телеведущий Владимир Остапчук на 16 лет старше своей избранницы Екатерины Полтавской.

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Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук рассказал, как познакомился с журналисткой и блогером Екатериной Полтавской, которая стала его третьей женой. Об этом он сообщил в своем новом выпуске "Мекнув — питайте" на YouTube.

По его словам, знакомство произошло в интернете, в частности, после того, как страницу телеведущего в Instagram заблокировали.

"Мне заблокировали Instagram, Катя его разблокировала, и у нас переписка завязалась", — сказал Владимир Остапчук.

Также в выпуске "Мекнув — питайте" Остапчук не обошел и интимную тему. В частности, он признался, что его жена не стесняется говорить о сексе.

"Для меня было откровенностью, когда она пришла первая и сказала: "Так, смотри, у нас два дня не было секса, хочу". Я такой: "окей", — признался телеведущий Остапчук.

О новом романе телеведущего Остапчука стало известно еще в декабре. В частности, Екатерина рассказала, что ее первый поцелуй был с Остапчуком и сообщила, что они уже познакомились с родителями друг друга. Уже в апреле 2023 года телеведущий Владимир Остапчук официально подтвердил отношения с журналисткой и блогером Екатериной Полтавской.

Ранее он уже был женат дважды. Его первой женой была Елена Войченко. Пара жила в браке 13 лет, у них двое общих детей. Елена — педагог-филолог и работает в международной компании.

После развода с Еленой Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Однако в 2022 году стало известно, что пара тайно развелась. С Екатериной Полтавской ведущий начал встречаться уже через два месяца после развода. И в одном из интервью назвал два предыдущих брака "ошибками".