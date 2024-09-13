Кристина Горняк заявила, что Остапчук отказывается мирно разделить совместный дом под Киевом

Кристина Горняк признается, что не хочет судиться с бывшим мужем, поэтому до сих пор надеется на мирные переговоры и справедливый раздел имущества.

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Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк заявила, что за два года после развода до сих пор не смогла поделить совместно нажитое имущество в браке — дом в коттеджном городке Золоче Прованс. Подробностями нотариус поделилась в программе "Тур звездами" на канале Люкс ФМ.

В частности, пара развелась еще в 2022 году. За это время Владимир успел второй раз жениться и приобрести еще один дом под Киевом. А вот общее имущество с Кристиной, которое пара приобрела вместе, находясь в законном браке, они никак не разделят.

Как пояснила Кристина Горняк, бывший муж не хочет идти на диалог, поэтому вопрос общего имущества до сих пор не урегулирован. Она со своей стороны не хочет подавать в суд на экс-возлюбленного, а все же надеется мирно решить этот вопрос. Зато сам Владимир пока навстречу бывшей идти не готов.

"Пока все так, как было, в суд я не подавала, у нас еще есть время, потому что исковая давность три года. Я не подавала, я хочу решить этот вопрос без суда. Но, к сожалению, я не могу одна это решить, мы должны это вместе решить, но на диалоги вторая сторона не идет. Возможно, придет время, когда мой бывший муж поймет, что все же он хочет это решить путем медиации, за столом, вместе. Но пока я писала и предлагала это, он сказал, что нет. Поэтому, к сожалению, не решен вопрос. Если будет суд, то будет суд", — пояснила Горняк.

Стоит заметить, что ранее нынешняя жена Владимира Остапчука Екатерина Полтавская, которая сейчас беременна первенцем, подогревала ситуацию фотографиями и видео с ремонтом в доме. Поклонники и подписчики решили, что ремонт пара делает именно в доме Остапчука и Горняк, более того, супруги планируют там жить. Однако уже позже выяснилось, что речь шла о другом доме, который пара приобрела для себя.

Напомним, ранее мы писали, что вторая жена Владимира Остапчука рассказала об отношениях с российским бизнесменом.

Кроме этого, Фокус писал, что бывшая жена Владимира Остапчука отреагировала на обвинения, что она бесплодна.