Христина Горняк заявила, що Остапчук відмовляється мирно розділити спільний будинок під Києвом

Христина Горняк зізнається, що не хоче судитися з колишнім чоловіком, тому досі сподівається на мирні перемовини і справедливий поділ майна.

Related video

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк заявила, що за два роки після розлучення досі не змогла поділити спільно нажите майно у шлюбі — будинок у котеджному містечку Золоче Прованс. Подробицями нотаріус поділилася в програмі "Тур зірками" на каналі Люкс ФМ.

Зокрема, пара розлучилася ще у 2022 році. За цей час Володимир встиг вдруге одружитися і придбати ще один будинок під Києвом. А от спільне майно з Христиною, яке пара придбала разом перебуваючи у законному шлюбі, вони ніяк не розділять.

Як пояснила Христина Горняк, колишній чоловік не хоче йти на діалог, тому питання спільного майна досі не врегульовано. Вона зі свого боку не хоче подавати до суду на екскоханого, а все ж сподівається мирно вирішити це питання. Натомість сам Володимир поки на зустріч колишній іти не готовий.

"Поки що все так як було, до суду я не подавала, у нас ще є час, тому що позовна давність три роки, але наразі поки ще війна йде вона просто не стікаюча. Я не подавала, я хочу вирішити це питання без суду. Але, на жаль, я не можу одна це вирішити, ми повинні це разом вирішити, але на діалоги друга сторона не йде. На всі мої прохання. Можливо прийде час, коли мій колишній чоловік зрозуміє, що все ж таки він хоче це вирішити шляхом медіації, за столом, разом. Але поки я писала і пропонувала це, він сказав, що ні. Тому, на жаль, не вирішене питання. Якщо буде суд, то буде суд", — пояснила Горняк.

Варто зауважити, що раніше нинішня дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська, яка нині вагітна первістком, підігрівала ситуацію фотографіями і відео з ремонтом у будинку. Шанувальники та підписники вирішили, що ремонт пара робить саме в будинку Остапчука і Горняк, ба більше подружжя планує там жити. Однак вже згодом з’ясувалося, що мова йшла про інший будинок, який пара придбала для себе.

Нагадаємо, раніше ми писали, що друга дружина Володимира Остапчука розповіла про стосунки з російським бізнесменом.

Крім цього, Фокус писав, що колишня дружина Володимира Остапчука відреагувала на звинувачення, що вона безплідна.