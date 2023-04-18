Телеведущий Владимир Остапчук официально подтвердил отношения с журналисткой Екатериной Полтавской

Украинский ведущий старше своей избранницы на 16 лет и уже дважды был женат.

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Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук официально подтвердил отношения с журналисткой и блогером Екатериной Полтавской. Долгое время пара скрывала свой роман. Однако теперь они сообщили, что вместе и даже начали вести общий канал в Telegram. Об этом пишет Insider.

Пара поделилась совместными фото в сториз в Instagram.

"Горжусь тобой, мой лучший ведущий и замечательный муж", — написала Екатерина.

Также 38-летний Владимир подтвердил свои отношения с 22-летней избранницей в своем новом шоу "Мекнув — спрашивайте". Ведущий рассказал, что познакомился с Екатериной в Сети.

Владимир Остапчук официально подтвердил отношения с журналисткой и блогером Екатериной Полтавской Фото: Instagram vova_ostapchuk

"Я сейчас в отношениях с девушкой, которая на 16 лет моложе меня. Мне 38, ей — 22. Уже кто-то пошутил, что следующая жена Остапчука еще в садике. Мы познакомились в Instagram, это был благотворительный тур", — рассказал Остапчук.

О новом романе Остапчука стало известно еще в декабре. Пара даже намекнула на то, что поженилась в начале 2023 года. Екатерина рассказала, что ее первый поцелуй был с Остапчуком. И сообщила, что они уже познакомились с родителями друг друга.

Остапчук и Полтавская намекнули на свадьбу Фото: Instagram vova_ostapchuk

Ее родителей, к слову, 16-летняя разница в возрасте с ее избранником не смутила.

"Они отнеслись отлично к моему мужу. У моих родителей разница 13 лет. Мы с 16 недалеко ушли", — рассказала девушка, отметив, что ее родители рады за нее.

Напомним, что о романе шоумена с Екатериной стало известно в декабре прошлого года.

Ранее он уже был женат дважды. Его первой женой была Елена Войченко. Пара жила в браке 13 лет, у них двое общих детей. Елена – педагог-филолог и работает в международной компании.

После развода с Еленой Остапчук женился на нотариусе Кристине Горняк. Однако в 2022 году стало известно, что пара тайно развелась. С Екатериной Полтавской ведущий стал встречаться уже через два месяца после развода. И в одном из интервью назвал два предыдущих брака "ошибками".

Ранее стало известно, что украинская певица Камалия разводится со своим мужем-миллионером. Пара прожила в браке 20 лет.