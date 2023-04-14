История любви. Как певица Камалия познакомилась с мужем-миллионером, с которым теперь разводится

Недавно певица ошеломила поклонников сообщением о том, что разводится со своим мужем после 20 лет брака.

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Певица Камалия, которая недавно вернулась с детьми в Украину из Великобритании, внезапно сообщила о том, что разводится с мужем, пакистанским миллионером Мохаммадом Захуром. Пара поженилась в 2003 году. В 2013 году у пары родилась двойня — дочери Мирабелла и Арабелла.

В сообщении на Facebook Камалия была лаконична. Она не рассказала о причинах развода, но отметила, что это "не то будущее, которое мы себе представляли". По ее словам теперь они двигаются вперед порознь.

"Мы усердно работали над нашими проблемами в течение последнего года, и пришли к выводу, что хотя мы очень любим друг друга, мы останемся разделенными и больше не будем партнерами в браке, при этом мы остаемся партнерами в воспитании детей и стремимся вместе воспитывать и стать дорогими друзьями и преданными родителями наших любимых дочерей Арабеллы и Мирабеллы", — написала Камалия, попросив СМИ уважать их личное пространство и частную жизнь и не беспокоить ее и супруга в это тяжелое для их семьи время.

Впрочем, ранее Камалия рассказывала о ссоре с дочкой Захура от первого брака. Миллионер, родившийся в Карачи, был женат на российской гражданке. Информации про нее крайне мало. Ранее СМИ писали, что она мусульманка и проживает в Москве. В этом браке у пары родились двое детей – Арман и Татьяна. И именно Татьяна стала причиной конфликта и первой, как говорила сама Камалия, серьезной ссоры. Дети миллионера от первого брака проживают в Лондоне. Именно там гостила Камалия с дочками. По ее словам, Татьяне не понравилось, что певица плохо отзывалась о россиянах, а Захур стал на сторону старшей дочери. Ранее он отмечал, что со своей первой женой обсуждает только вопросы воспитания детей.

Камалия, Мохаммад Захур и его сын от первого брака - Арман Фото: Соцсети

"Мы общаемся с ней, но в основном на тему наших общих детей. На другие темы мы не разговариваем. Но я уверен, будь она за эту войну, то она бы мне об этом сказала", – сообщил Захур.

Но сейчас, когда одна из самых известных пар украинского бомонда разводится, стоит вспомнить, с чего все начиналось. Фокус собрал, все, что известно о знакомстве Камалии и Мохаммада Захура.

Кто такие Камалия и Мохаммад Захур

Камалия ( настоящее имя Наталья Шмаренкова)

Настоящее имя певицы Камалии — Наталья Шмаренкова. Она родилась 18 мая 1977 году в семье военнослужащего в Чите в РСФСР. Ее мать – родом из Чернигова. Когда ей исполнилось три года – семья переехала в Будапешт, где девочка начала заниматься пением и танцами.

После семья Натальи переехала во Львов, где она стала участницей ансамбля "Галицька Перлина". Затем девушка стала лауреатом "Червоної Рути", победительницей "Телешанс — звезды" в Москве. А далее начала получать приглашения в концертные туры. А когда ее семья переехала в Киев, то строить карьеру в шоу-бизнесе стало проще. Наталья окончила Институт культуры и открыла собственный продюсерский центр "Камалия" и концертное агентство. Пробовала себя в кино, снявшись в главной роли в кинокомедии "Веселая вдова".

Камалия в начале 2000-х Фото: kamaliyaofficial/instagram

А выбор псевдонима Камалия объясняла в одном из ранних интервью, говоря, что артисты часто придумывают себе творческие псевдонимы, чтобы запоминался и эффектно звучал со сцены.

"Основой идеи имени послужила камелия — белый нежный цветок и просто красивое и изящное слово. Но мне хотелось также, чтобы в имени сочетались более глубокие корни и значения. И я нашла их: Кама (богиня любви), Каманая (богиня-покровительница поэзии), Амалия (данная богом). В результате родилось мое сценическое имя — Камалия", — рассказывала певица.

Мохаммад Захур

Захур родился в Карачи, Пакистан, в семье госслужащего. В 1974 году Мохаммад Захур приехал в СССР по государственной стипендии от Пакистана и учился в Донецком национальном техническом университете, получил степень кандидата наук.

Он работал в компании Pakistan Steel — крупнейшем производитель стали в Пакистане, но после начала войны в Афганистане переехал в Москву, где и познакомился со своей первой женой.

В 1991 году основал металлотрейдерскую компанию MetalsRussia, которая впоследствии стала называться ISTIL.

В 2008 года Мохаммад Захур продал свой металлургический бизнес российскому олигарху Вадиму Варшавскому за 1 миллиард долларов.

Захур начал инвестировать в Украину, в частности приобрел украинский англоязычный еженедельник Kyiv Post и киевский отель "Лейпциг" за 35 миллионов долларов.

Знакомство с Камалией

Певица долго не рассказывала, как именно познакомилась с супругом. Она призналась, что тогда у нее был непростой период в жизни, — она переживала расставания с предыдущим бойфрендом, — и общий друг пригласил ее познакомиться со своим приятелем, которым и был Мохаммад Захур. Это было в 2003 году.

"Друг семьи пригласил меня на полуофициальную встречу бизнесменов в ресторане, в VIP-зале. Они очень попросили меня спеть, я спела, после чего Захур у меня телефон взял, дал свой, пригласил на концерт в честь Дня металлургов", — вспоминает Камалия. По ее словам, она сразу обратила внимание на будущего супруга.

Камалия и Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

"Захур был наиболее яркий. У меня было такое ощущение, когда я его увидела впервые, что он такой, светится. От него какой-то свет идет. Это было мое первое ощущение. Раньше я никогда такого не испытывала", — вспоминала Камалия.

Уже через несколько дней Захур пригласил ее на свидание. И сразу предложил жить вместе. Камалия вспоминала, что была обескуражена, таким напором и не поверила в его искренность.

"Ему долго приходилось меня уговаривать, оправдываться и объяснять, что это нормально, если мужчина содержит свою женщину. Я не собиралась выходить за него замуж, просто не думала об этом. Но он обманным путем меня окрутил, я даже и опомниться не успела", — рассказывала певица.

Камалия и Мохаммад Захур с дочками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Сам Захур признавался, что Камалия поразила его с первой встречи.

"Она спела "Місяць на небі, зіроньки сяють", и я до сих пор это помню. До сих пор говорю, что красота и пение — это был двойной удар. Когда человек падает, и его еще добивают", — рассказывал он.

Свадьба состоялась в Пакистане и стала неожиданностью для Камалии. Захур организовал церемонию, но ей сказал, что они едут на свадьбу родственника. И уже когда она надела красное сари, то поняла, что свадьба ее собственная.

"Мы приехали, на нас надели венки. Я говорю: "Что это такое?" А он отвечает: "Ну, это твоя свадьба. Ты же выйдешь за меня замуж?" – Камалия сказала "да". А уже в 2013 году у пары родились дочки Арабелла и Мирабелла.

Камалия и Мохаммад Захур с дочками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалия и Захур жили между Великобританией и Украиной. После начала войны с Россией, певица уехала. Но позже мужа с дочерьми, только 1 марта. Она рассказывала, что перед колонной беженцев взорвали мост. Позже она рассказывала, что ВС РФ заминировали конюшню в Буче и убили ее лошадей. Спустя некоторое время певица вернулась в Украину, отметив, что помогает военным и их семьям. А также батальону, в котором служит ее двоюродная сестра.