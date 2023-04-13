Камалия разводится с мужем-миллиардером после 20 лет брака

От звездного союза подрастают две дочери — Арабелла и Мирабела.

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45-летняя украинская певица Камалия (настоящее имя — Наталья) разводится со своим мужем-миллиардером Мохаммадом Захуром. Об этом исполнительница сообщила в Facebook.

"Мы знаем, что не этого ждал от нас украинский народ. Это не то будущее, которое мы себе представляли. С тяжелым сердцем мы продвигаемся вперед порознь. Мы настоящие люди, с реальной жизнью, с настоящими семьями, друзьями и коллегами", — обратилась к поклонникам украинская знаменитость.

По словам Камалии, за последний год они с мужем работали над своими проблемами и недоразумениями, но решили расторгнуть 20-летний брак и остаться партнерами только в вопросе воспитания детей.

"За 20 лет супружеской жизни мы на своем примере показали, насколько гармоничной должна быть идеальная украинская семья. Уверяю вас, в будущем мы покажем украинцам, как идеальная семья должна продолжать жить в любви и согласии даже после распада", — продолжила певица.

В частности, Камалия попросила СМИ уважать личное пространство ее семьи и не беспокоить в трудное для них время.

Камалия разводится с мужем-миллиардером

Отметим, 67-летний британско-украинский бизнесмен пакистанского происхождения Мохаммад Захур и Камалия поженились в 2003 году. От их союза подрастают две дочери — Арабелла и Мирабела.

Впрочем, у Захура также есть сын Араман и дочь Таня от россиянки, из-за чего супруги недавно всерьез поссорились.

Камалия и Мохаммад Захур с дочерьми Фото: kamaliyaofficial/instagram

Напомним, Мохаммад Захур передал на нужды ВСУ два истребителя.

Также Фокус писал о том, как отец Камалии оставался под обстрелами в Чернигове.