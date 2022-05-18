Украинская певица Камалия рассказала, что ее муж купил два истребителя для ВСУ

Украинская певица Камалия поделилась, как ее муж, миллиардер Мохаммад Захур, помогает Украине

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По словам исполнительницы Захур, вместе со своими друзьями, приобрел для украинских бойцов самолеты-истребители. Об этом она рассказала в программе "Ранок з Україною".

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"Захур дал мне зеленый свет, это рассказать. Потому что они эти вопросы скрывали. Два самолета-истребителя они дали Украине и помогают Украине, но не разглашают", — сказала артистка.

Ранее Камалия рассказывала, что за день до начала войны ее дети вместе с мужем вылетели в Лондон – они прислушались к друзьям из Великобритании, которые предупреждали о грядущем полномасштабном вторжении ВС РФ. Сейчас, как рассказала Камалия, две ее дочки поступили в третий класс и ходят в школу. Сама Камалия оставалась в Киеве, но вскоре также была вынуждена уехать.

[ + – ] Певица Камалия и ее супруг Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Певица рассказала, что передала в Украину 22 тонны медикаментов, а также помогает тем ресторанам и кафе, которые кормят людей, которые не могут приобрести себе продукты.

Также Камалия рассказала, что уже более миллиона евро потратила на постройку временного жилья для беженцев.

Во время беседы, певица рассказала о том, как погибли ее лошади, которые содержались в конюшне в Гостомеле. Она сказала, что российские оккупанты устроили в конюшне штаб и взяли в заложники конюхов. Эти оккупанты лошадей не тронули и даже их кормили.

Но когда туда зашла вторая партия оккупантов, то они убили животных. Когда российские войска отступили, то на территорию смогли попасть владелец конюшни и школы верховой езды, а также тренеры. Они обнаружили, что вся территория была заминирована, а кони погибли. Двух застрелили в голову, одному – вспороли живот. Часть животных разбежалась. Всего на конюшне содержались 36 животных, выжили, по словам Камалии, около пяти.

Напомним, за англо-пакистанского миллиардера Мохаммада Захура Камалия вышла замуж в 2003 году. У них родились дочки Арабелла и Мирабелла. Мохаммад Захур является патроном многочисленных благотворительных фондов, как в Украине, так и в Пакистане.

Он спонсировал восстановительные работы Государственного академического театра оперы и балета в Одессе, финансировал строительство университета для жителей Северного Пакистана в Таксиле и инфраструктуру центра кардиологических исследований в Равалпинди (Пакистан). Захур поддерживает детские дома в Донецке и других городах Украины.

Ранее Камалия рассказывала, как в оккупации выжили ее отец и родственники в Чернигове. По словам артистки, ее отец отказывался покинуть свой дом.