Певица Камалия показала отца, который остался под обстрелами в Чернигове

Артистка не скрывает своей радости по поводу того, что родные люди остались живы.

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Украинская певица Камалия, которая сейчас находится за пределами Украины, сообщила своим подписчикам в Instagram радостную новость: все ее родные, которые находились в оккупированном Чернигове, живы.

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"Слава Богу! После жестких обстрелов и оккупации рашаф*шистами моего родного города Чернигова все родственники живы! На фото – мой папа с моим двоюродным братом, Валерой Слесаревым! Чтобы вы понимали, ни в какую не хотели уезжать со своих домов, как их не уговаривали! Все помогали отвоевывать город! Слава Украине! Героям Слава!", – пишет Камалия под фото своих дорогих людей.

Сама артистка сейчас находится в Польше, куда выехала через четыре дня после начала войны. В беседе с журналистами программы "Зірковий шлях" Камалия говорила о том, что ее муж-миллиардер Захур, подданный Великобритании, вместе с дочерьми Арабеллой и Мирабеллой уехал незадолго до начала войны в Лондон. По ее словам, она до последнего не верила в то, что Россия нападет на Украину.

Певица вместе с мамой осталась в Киеве, где планировала поработать над новым альбомом, однако вторжение ВС РФ заставило ее поменять планы. 1 марта она покинула Украину и едва не погибла в дороге.

"Мы ехали караваном. Меня вез водитель, и с нами было много мам с детьми. Я договаривалась через собственные каналы, чтобы было безопасно. Мы ночевали в Черновцах, и когда ехали, перед нами за 10 минут взорвали мост. Это был ужас", – рассказала Камалия.

Сейчас она в Польше, куда мечтает забрать и дочерей, а после войны намерена вернуться в Украину. Несмотря на то, что семья артистки владеет недвижимостью за границей, свое будущее она видит только в родной стране.

Мама звезды уже вернулась в Киев.

Напомним, певица и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос выехала из Украины в Италию, куда вывезла и своих двоих детей. За границей она активно помогает беженцам.