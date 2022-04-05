Співачка Камалія показала батька, який залишився під обстрілом у Чернігові

Артистка не приховує своєї радості, що рідні люди залишилися живі.

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Українська співачка Камалія, яка зараз перебуває за межами України, повідомила своїх підписників в Instagram радісну новину: всі її рідні, які перебували в окупованому Чернігові, живі.

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"Слава Богу! Після жорстких обстрілів та окупації рашаф*шистами мого рідного міста Чернігова всі родичі живі! На фото — мій тато з моїм двоюрідним братом, Валерієм Слєсарєвим! Щоб ви розуміли, ніяк не хотіли їхати зі своїх будинків, як їх не вмовляли! Всі допомагали відвойовувати місто! Слава Україні! Героям Слава!" — пише Камалія під фото своїх дорогих людей.

Сама артистка зараз перебуває в Польщі, куди виїхала за чотири дні після початку війни. В бесіді з журналістами програми "Зірковий шлях" Камалія говорила про те, що її чоловік — мільярдер Захур, підданий Великобританії — разом із дочками Арабеллою та Мірабеллою поїхав незадовго до початку війни до Лондона. За її словами, вона до останнього не вірила в те, що Росія нападе на Україну.

Співачка разом із мамою залишилася в Києві, де планувала попрацювати над новим альбомом, проте вторгнення ЗС РФ змусило її поміняти плани. 1 березня вона залишила Україну та ледь не загинула в дорозі.

"Ми їхали караваном. Мене віз водій, і з нами було багато мам із дітьми. Я домовлялася через власні канали, щоб було безпечно. Ми ночували в Чернівцях, і коли їхали, перед нами за 10 хвилин підірвали міст. Це був жах", — розповіла Камалія.

Нині вона в Польщі, куди мріє забрати й дочок, а після війни має на меті повернутися до України. Попри те, що сім'я артистки має нерухомість за кордоном, своє майбутнє вона бачить лише в рідній країні.

Мама зірки вже повернулася до Києва.

Нагадаємо, співачка та чемпіонка світу з фітнесу Санта Дімопулос виїхала з України до Італії, куди вивезла і своїх двох дітей. За кордоном вона активно допомагає біженцям.