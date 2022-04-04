Співачка Санта Дімопулос розповіла, куди і чому виїхала з України

Навіть перебуваючи далеко від дому, співачка намагається всіляко допомагати співвітчизникам.

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З початку російського вторгнення Україну залишили чимало відомих людей. Здебільшого, жінки, які змушені були виїхати за кордон, щоб урятувати своїх дітей від жахів війни. Не стала винятком і 34-річна співачка та чемпіонка світу з фітнесу Санта Дімопулос. Про те, де вона зараз, артистка розповіла в Instagram, докладно описавши те, що трапилося, і зараз відбувається в її житті.

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За словами співачки, зараз вона разом із сином від Андрія Джеджули Даніелем і дочкою Софією, батьком якої є бізнесмен Ігор Кучеренко, перебувають в Італії, де Санта активно підтримує співвітчизників.

За словами знаменитості, вона народилася і завжди жила в Києві, хоч багато подорожувала, але 24 лютого її щасливе життя закінчилося. Цього дня Росія вторглася в Україну.

"Ми прокинулися від вибухів о 04:30 ранку. Мій чоловік одразу сказав, що треба вивозити дітей. Я кричала, що нікуди не поїду, що такого не може бути, це якась помилка і все буде добре. Після сліз і суперечок я почала чути і через 30 хвилин зібрала найнеобхідніше. Ми їхали майже 3 доби без відпочинку. Мама із сестрою та дітьми їхали за нами. Ми зупинилися у друзів у Будапешті. Зайшовши до будинку, ми зрозуміли, що забули свої речі... Усе як у тумані. Я майже не спала, 24/7 була на зв'язку, щоб допомагати. Весь час здавалося, що це мало, що не можна втрачати жодної хвилини", — розповідає Санта.

Тепер Санта в Італії. Вона додала, що за цей час вони вивезли з гарячих точок 25 сімей та оселили майже 100 людей. Крім того, вони збирали та передали українським захисникам амуніцію, машину, ліки й одяг. Дімопулос з однодумцями допомагають лікарням, а також матерям із дітьми, які опинилися у скрутному становищі через війну.

Українка дякує всім, хто допомагав і продовжує допомагати, а також говорить про те, що її співвітчизники зараз єдині як ніколи і роблять все для допомоги та порятунку.

"Минуло більше місяця, але для мене як рік. Ми всі як ніколи хочемо додому. Я влаштувала дітей у садок і школу. Почала трохи спати і навіть тренуватися. Перші два тижні була, як паралізована, важко було ходити, говорити, навіть дихати. Ніколи в житті я стільки не молилася, ніколи не плакала. Пройшла всі стадії: від розпачу, болю, розчарування, ненависті, розорення до зібраності та чіткого розуміння дуже важливого: не треба витрачати ЧАС, щоб щось комусь доводити, ЕНЕРГІЮ і безцінний зараз РЕСУРС на прокляття та суперечки (хоча це й дуже важко). Віддавайте себе добрим справам, відновлюйте, ставайте опорою для інших. Не дозволяйте війні зруйнувати найцінніше — вашу душу. Просто обирайте світло, воно поглине пітьму, ось побачите. Слава Україні!".

Публікацію артистка доповнила серією сімейних фото та відео.

Раніше ми писали, що українські зірки за кордоном збирають величезні суми для допомоги співвітчизникам. Так, Джамала заспівала на німецькому Нацвідборі та зібрала 67 млн євро для української армії. Вона виконала пісню "1944", з якою перемогла на "Євробаченні" у 2016 році.

Водночас Тіна Кароль виступила на благодійному концерті у Тель-Авіві. Усі зібрані кошти, а це — понад два мільйони гривень — спрямувала на закупівлю медикаментів для Дніпровської лікарні №4.