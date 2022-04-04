Певица Санта Димопулос рассказала, куда и почему уехала из Украины

Даже находясь вдали от дома, певица старается всячески помогать соотечественникам.

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С начала российского вторжения Украину покинули немало известных людей, в основном. Женщин, которые вынуждены были уехать за границу, чтобы спасти своих детей от ужасов войны. Не стала исключением и 34-летняя певица и чемпионка мира по фитнесу Санта Димопулос. О том, где она сейчас, артистка рассказала в Instagram, подробно описав то, что случилось и сейчас происходит в ее жизни.

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По словам певицы, сейчас она вместе с сыном от Андрея Джеджулы Даниэлем и дочерью Софией, отцом которой является бизнесмен Игорь Кучеренко, находятся в Италии, где Санта активно поддерживает соотечественников.

По словам знаменитости, она родилась и всегда жила в Киеве, хоть и много путешествовала, но 24 февраля ее счастливая жизнь закончилась. В этот день Россия вторглась в Украину.

"Мы проснулись от взрывов в 4:30 утра. Мой муж сразу сказал, что нужно вывозить детей. Я кричала, что никуда не поеду, что такого не может быть, это какая-то ошибка и все будет хорошо. После слез и споров я начала слышать и через 30 минут собрала самое необходимое. Мы ехали около 3 суток без отдыха. Мама с сестрой и детьми ехали за нами. Мы остановились у друзей в Будапеште. Зайдя в дом, мы поняли, что забыли свои вещи… Все как в тумане. Я почти не спала, 24/7 была на связи, чтобы помогать. Все время казалось, что это мало, что нельзя терять ни минуты", – рассказывает Санта.

Теперь Санта в Италии. Она добавила, что за это время они вывезли из горячих точек 25 семей и поселили почти 100 человек. Кроме того, они собирали и передали украинским защитникам амуницию, машину, лекарства и одежду. Димопулос с единомышленниками помогают больницам, а также матерям с детьми, которые оказались в затруднительном положении из-за войны.

Украинка благодарит всех, кто помогал и продолжает помогать, а также говорит о том, что ее соотечественники сейчас едины как никогда и делают все для помощи и спасения.

"Прошло больше месяца, но для меня как год. Мы все как никогда хотим домой. Я устроила детей в садик и школу. Начала чуть-чуть спать и даже тренироваться. Первые две недели была, как парализована, тяжело было ходить, говорить, даже дышать. Никогда в жизни я столько не молилась, никогда не плакала. Прошла все стадии: от отчаяния, боли, разочарования, ненависти, разорения до собранности и четкого понимания очень важного: не надо тратить ВРЕМЯ, чтобы что-то кому-то доказывать, ЭНЕРГИЮ и бесценный сейчас РЕСУРС на проклятия и споры (хотя это и очень тяжело). Отдавайте себя добрым делам, восстанавливайте, становитесь опорой другим. Не позволяйте войне разрушить самое ценное – вашу душу. Просто выбирайте свет, он поглотит тьму, вот увидите. Слава Украине!".

Публикацию артистка дополнила серией семейных фото и видео.

Ранее мы писали о том, что украинские звезды за границей собирают огромные суммы для помощи соотечественникам. Так, Джамала спела на немецком Нацотборе и собрала 67 млн евро для украинской армии. Она исполнила песню "1944", с которой победила на "Евровидении" в 2016 году.

В свою очередь Тина Кароль выступила на благотворительном концерте в Тель-Авиве. Все собранные средства, а это – более двух млн гривен – направили на закупку медикаментов для Днепровской больницы №4.