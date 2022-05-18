Українська співачка Камалія розповіла, що її чоловік купив два винищувачі для ЗСУ

Українська співачка Камалія поділилася, як її чоловік, мільярдер Мохаммад Захур допомагає Україні

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За словами виконавиці Захур, разом зі своїми друзями придбав для українських бійців літаки-винищувачі. Про це вона розповіла у програмі "Ранок з Україною".

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"Захур дав мені зелене світло це розповісти. Тому що вони ці питання приховували. Два літаки-винищувачі вони дали Україні та допомагають Україні, але не розголошують", — сказала артистка.

Раніше Камалія розповідала, що за день до початку війни її діти разом із чоловіком вилетіли до Лондона — вони прислухалися до друзів із Великобританії, які попереджали про майбутнє повномасштабне вторгнення ЗС РФ. Зараз, як розповіла Камалія, дві її доньки пішли до третього класу і ходять до школи. Сама Камалія залишалася в Києві, але невдовзі також змушена була поїхати.

[ + – ] Співачка Камалія та її чоловік Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

Співачка розповіла, що передала в Україну 22 тонни медикаментів, а також допомагає тим ресторанам та кафе, які годують людей, які не можуть придбати собі продукти.

Також Камалія розповіла, що вже понад мільйон євро витратила на будівництво тимчасового житла для біженців.

Під час бесіди співачка розповіла про те, як загинули її коні, яких утримували в стайні в Гостомелі. Вона сказала, що російські окупанти влаштували у стайні штаб і взяли в заручники конюхів. Ці окупанти коней не чіпали й навіть їх годували.

Але коли туди зайшла друга партія окупантів, вони вбили тварин. Коли російські війська відступили, то на територію змогли потрапити власник стайні та школи верхової їзди, а також тренери. Вони виявили, що вся територія замінована, а коні загинули. Двох застрелили в голову, одному — впороли живіт. Частина тварин розбіглася. Загалом на стайні утримували 36 тварин, вижили, за словами Камалії, близько п'яти.

Нагадаємо, за англо-пакистанського мільярдера Мохаммада Захура Камалія вийшла заміж у 2003 році. В них народилися доньки Арабелла та Мірабела. Мохаммад Захур є патроном численних благодійних фондів як в Україні, так і в Пакистані.

Він спонсорував відновлювальні роботи Державного академічного театру опери та балету в Одесі, фінансував будівництво університету для мешканців Північного Пакистану в Таксилі та інфраструктуру центру кардіологічних досліджень у Равалпінді (Пакистан). Захур підтримує дитячі будинки в Донецьку та інших містах України.

Раніше Камалія розповідала, як в окупації вижили її батько та родичі в Чернігові. За словами артистки, її батько відмовлявся покинути свій будинок.