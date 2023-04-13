Камалія розлучається з чоловіком-мільярдером після 20 років шлюбу
Від зіркового союзу підростають двоє доньок — Арабелла та Мірабела.
45-річна українська співачка Камалія (справжнє імʼя — Наталія) розлучається зі своїм чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Про це виконавиця повідомила у Facebook.
"Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами", — звернулася до прихильників українська знаменитість.
За словами Камалії, за останній рік вони з чоловіком працювали над своїми проблемами та непорозуміннями, проте вирішили розірвати 20-річний шлюб та залишитися партнерами лише у вихованні дітей.
"За 20 років подружнього життя ми на своєму прикладі показали, наскільки гармонійною має бути ідеальна українська родина. Запевняю вас, у майбутньому ми покажемо українцям, як ідеальна родина має продовжувати жити у коханні та злагоді навіть після розпаду", — продовжила співачка.
Зокрема Камалія попросила ЗМІ поважати особистий простір її родини та не турбувати у важкий для них час.
Зазначимо, 67-річний британсько-український бізнесмен пакистанського походження Мохаммад Захур та Камалія одружилися у 2003 році. Від їхнього союзу підростають двоє доньок — Арабелла та Мірабела.
Втім, у Захура також є син Араман та донька Таня від росіянки, через що подружжя нещодавно всерйоз посварилося.
Нагадаємо, Мохаммад Захур передав на потреби ЗСУ два винищувачі.
Також Фокус писав про те, як батько Камалії залишався під обстрілами в Чернігові.