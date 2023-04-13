Камалія розлучається з чоловіком-мільярдером після 20 років шлюбу

Від зіркового союзу підростають двоє доньок — Арабелла та Мірабела.

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45-річна українська співачка Камалія (справжнє імʼя — Наталія) розлучається зі своїм чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром. Про це виконавиця повідомила у Facebook.

"Ми знаємо, що не на це чекав від нас український народ. Це не те майбутнє, яке ми собі уявляли. З важким серцем ми просуваємось вперед порізно. Ми справжні люди, з реальним життям, зі справжніми сім'ями, друзями та колегами", — звернулася до прихильників українська знаменитість.

За словами Камалії, за останній рік вони з чоловіком працювали над своїми проблемами та непорозуміннями, проте вирішили розірвати 20-річний шлюб та залишитися партнерами лише у вихованні дітей.

"За 20 років подружнього життя ми на своєму прикладі показали, наскільки гармонійною має бути ідеальна українська родина. Запевняю вас, у майбутньому ми покажемо українцям, як ідеальна родина має продовжувати жити у коханні та злагоді навіть після розпаду", — продовжила співачка.

Зокрема Камалія попросила ЗМІ поважати особистий простір її родини та не турбувати у важкий для них час.

Камалія розлучається з чоловіком-мільярдером

Зазначимо, 67-річний британсько-український бізнесмен пакистанського походження Мохаммад Захур та Камалія одружилися у 2003 році. Від їхнього союзу підростають двоє доньок — Арабелла та Мірабела.

Втім, у Захура також є син Араман та донька Таня від росіянки, через що подружжя нещодавно всерйоз посварилося.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Нагадаємо, Мохаммад Захур передав на потреби ЗСУ два винищувачі.

Також Фокус писав про те, як батько Камалії залишався під обстрілами в Чернігові.