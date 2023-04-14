Історія кохання. Як співачка Камалія познайомилася з чоловіком-мільйонером, з яким тепер розлучається

Нещодавно співачка приголомшила шанувальників повідомленням про те, що розлучається зі своїм чоловіком після 20 років шлюбу.

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Співачка Камалія, яка нещодавно повернулася з дітьми в Україну з Великобританії, раптово повідомила про те, що розлучається з чоловіком, пакистанським мільйонером Мохаммадом Захуром. Пара одружилася у 2003 році. У 2013 році у пари народилася двійня — дочки Мірабелла та Арабелла.

У повідомленні на Facebook Камалія була лаконічною. Вона не розповіла про причини розлучення, але зазначила, що це "не те майбутнє, яке ми собі уявляли". За її словами, тепер вони рухаються вперед порізно.

"Ми старанно працювали над нашими проблемами протягом останнього року, і дійшли висновку, що хоча ми дуже любимо один одного, ми залишимося розділеними та більше не будемо партнерами у шлюбі, при цьому ми залишаємось партнерами у вихованні дітей та прагнемо разом виховувати та стати дорогими друзями та відданими батьками наших улюблених дочок Арабелли та Мірабелли", — написала Камалія, попросивши ЗМІ поважати їхній особистий простір і приватне життя і не турбувати її та чоловіка в цей важкий для їхньої родини час.

Втім, раніше Камалія розповідала про сварку із донькою Захура від першого шлюбу. Мільйонер, який народився в Карачі, був одружений з російською громадянкою. Інформації про неї дуже мало. Раніше ЗМІ писали, що вона мусульманка і мешкає в Москві. У цьому шлюбі у пари народилося двоє дітей – Арман та Тетяна. І саме Тетяна стала причиною конфлікту та першої, як казала сама Камалія, серйозної сварки. Діти мільйонера від першого шлюбу мешкають у Лондоні. Саме там гостювала Камалія із доньками. За її словами, Тетяні не сподобалося, що співачка погано відгукувалася про росіян, а Захур став на бік старшої доньки. Раніше він наголошував, що зі своєю першою дружиною обговорює лише питання виховання дітей.

Камалія, Мохаммад Захур та його син від першого шлюбу — Арман Фото: Соцмережі

"Ми спілкуємося з нею, але здебільшого на тему наших спільних дітей. На інші теми ми не розмовляємо. Але я впевнений, якби вона була за цю війну, то вона б мені про це сказала", – повідомив Захур.

Але зараз, коли одна з найвідоміших пар українського бомонду розлучається, варто згадати, з чого все починалося. Фокус зібрав усе, що відомо про знайомство Камалії та Мохаммада Захура.

Хто такі Камалія та Мохаммад Захур

Камалія (справжнє ім'я Наталія Шмаренкова)

Справжнє ім'я співачки Камалії – Наталія Шмаренкова. Вона народилася 18 травня 1977 року у сім'ї військовослужбовця у Читі у РРФСР. Її мати – родом із Чернігова. Коли їй виповнилося три роки – сім'я переїхала до Будапешту, де дівчинка почала займатися співом та танцями.

Після родини Наталі переїхала до Львова, де вона стала учасницею ансамблю "Галицька Перлина". Потім дівчина стала лауреатом "Червоної Руті", переможницею "Телешанс-зірки" у Москві. А потім почала отримувати запрошення до концертних турів. А коли її родина переїхала до Києва, то будувати кар'єру у шоубізнесі стало простіше. Наталія закінчила Інститут культури та відкрила власний продюсерський центр "Камалія" та концертне агентство. Пробувала себе у кіно, знявшись у головній ролі у кінокомедії "Весела вдова".

Камалія на початку 2000-х Фото: kamaliyaofficial/instagram

А вибір псевдоніма Камалія пояснювала в одному з ранніх інтерв'ю, говорячи, що артисти часто вигадують собі творчі псевдоніми, щоби запам'ятовувався і ефектно звучав зі сцени.

"Основною ідеї імені послужила камелія — біла ніжна квітка і просто красиве і витончене слово. Але мені хотілося також, щоб в імені поєднувалися глибші коріння і значення. І я знайшла їх: Кама (богиня кохання), Камана (богиня-покровителька поезії), Амалія (дана богом). У результаті народилося моє сценічне ім'я — Камалія", — розповідала співачка.

Мохаммад Захур

Захур народився Карачі, Пакистан, у ній держслужбовця. 1974 року Мохаммад Захур приїхав до СРСР за державною стипендією від Пакистану та навчався у Донецькому національному технічному університеті, здобув ступінь кандидата наук.

Він працював у компанії Pakistan Steel — найбільшого виробника сталі в Пакистані, але після початку війни в Афганістані переїхав до Москви, де і познайомився зі своєю першою дружиною.

У 1991 році заснував металотрейдерську компанію MetalsRussia, яка згодом стала називатися ISTIL.

2008 року Мохаммад Захур продав свій металургійний бізнес російському олігарху Вадиму Варшавському за 1 мільярд доларів.

Захур почав інвестувати в Україну, зокрема, придбав український англомовний тижневик Kyiv Post і київський готель "Лейпциг" за 35 мільйонів доларів.

Знайомство з Камалією

Співачка довго не розповідала, як саме познайомилася із чоловіком. Вона зізналася, що тоді вона мала непростий період у житті, — вона переживала розставання з попереднім бойфрендом, — і спільний друг запросив її познайомитися зі своїм приятелем, яким і був Мохаммад Захур. Це було 2003 року.

"Друг сім'ї запросив мене на напівофіційну зустріч бізнесменів у ресторані, у VIP-залі. Вони дуже попросили мене заспівати, я заспівала, після чого Захур у мене телефон взяв, дав свій, запросив на концерт на честь Дня металургів", — згадує Камалія. За її словами, вона одразу звернула увагу на майбутнього чоловіка.

Камалія та Мохаммад Захур Фото: kamaliyaofficial/instagram

"Захур був найбільш яскравий. У мене було таке відчуття, коли я його побачила вперше, що він такий, світиться. Від нього якесь світло йде. Це було моє перше відчуття. Раніше я ніколи такого не відчувала", — згадувала Камалія.

Вже за кілька днів Захур запросив її на побачення. І одразу запропонував жити разом. Камалія згадувала, що була збентежена, так не повірила в його щирість.

"Йому довго доводилося мене вмовляти, виправдовуватися і пояснювати, що це нормально, якщо чоловік утримує свою жінку. Я не збиралася виходити за нього заміж, просто не думала про це. Але він обманним шляхом мене обкрутив, я навіть і схаменутися не встигла", — розповідала співачка.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Сам Захур зізнавався, що Камалія вразила його з першої зустрічі.

"Вона заспівала "Місяць на небі, зіроньки сяють", і я досі це пам'ятаю. Досі говорю, що краса та спів — це був подвійний удар. Коли людина падає, і її ще добивають", — розповідав він.

Весілля відбулося в Пакистані та стало несподіванкою для Камалії. Захур організував церемонію, та їй сказав, що вони їдуть на весілля родича. І вже коли вона одягла червоне сарі, то зрозуміла, що весілля її власне.

"Ми приїхали, на нас одягли вінки. Я говорю: "Що це таке?" А він відповідає: "Ну, це твоє весілля. Ти ж вийдеш за мене заміж?" – Камалія сказала "так". А вже у 2013 році у пари народилися доньки Арабелла та Мірабелла.

Камалія та Мохаммад Захур з доньками Фото: kamaliyaofficial/instagram

Камалія та Захур жили між Великобританією та Україною. Після початку війни з Росією співачка поїхала. Але згодом чоловіка з дочками, лише 1 березня. Вона розповідала, що перед колоною біженців підірвали міст. Пізніше вона розповідала, що ЗС РФ замінували стайню у Бучі та вбили її коней. А її батько перебував під обстрілами в Чернігові. Через деякий час співачка повернулася до України, зазначивши, що допомагає військовим та їхнім родинам. А також батальйону, в якому служить її двоюрідна сестра.