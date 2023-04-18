Телеведучий Володимир Остапчук офіційно підтвердив стосунки з журналісткою Катериною Полтавською

Український ведучий старший за свою обраницю на 16 років і вже двічі був одружений.

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Відомий український телеведучий Володимир Остапчук офіційно підтвердив стосунки з журналісткою та блогеркою Катериною Полтавською. Довгий час пара приховувала свій роман. Проте, тепер вони повідомили, що разом і навіть почали вести спільний канал у Telegram. Про це пише Insider.

Пара поділилася спільними фото у сторіз у Instagram.

"Пишаюся тобою, мій найкращий ведучий і чудовий чоловік", — написала Катерина.

Також 38-річний Володимир підтвердив свої стосунки з 22-річною обраницею у своєму новому шоу "Мекнув — питайте". Ведучий розповів, що познайомився з Катериною у мережі.

Володимир Остапчук офіційно підтвердив стосунки з журналісткою та блогеркою Катериною Полтавською Фото: Instagram vova_ostapchuk

"Я зараз у стосунках з дівчиною, яка на 16 років молодша за мене. Мені 38, їй — 22. Вже хтось пожартував, що наступна дружина Остапчука ще в садочку. Ми познайомилися в Instagram, це був благодійний тур", — розповів Остапчук. .

Про новий роман Остапчука стало відомо ще у грудні. Пара навіть натякнула на те, що одружилася на початку 2023 року. Катерина розповіла, що її перший поцілунок був з Остапчуком. І повідомила, що вони вже познайомились із батьками один одного.

Остапчук та Полтавська натякнули на весілля Фото: Instagram vova_ostapchuk

Її батьків, до речі, 16-річна різниця у віці з її обранцем не збентежила.

"Вони поставилися чудово до мого чоловіка. У моїх батьків різниця 13 років. Ми з 16 не далеко пішли", — розповіла дівчина, зазначивши, що її батьки раді за неї.

Нагадаємо, що про роман шоумена з Катериною стало відомо у грудні минулого року.

Раніше він уже був одружений двічі. Його першою дружиною була Олена Войченко. Пара жила у шлюбі 13 років, у них двоє спільних дітей. Олена – педагог-філолог та працює у міжнародній компанії.

Після розлучення з Оленою Остапчук одружився з нотаріусом Христиною Горняк. Однак у 2022 році стало відомо, що пара таємно розлучилася. З Катериною Полтавською ведучий почав зустрічатися вже за два місяці після розлучення. І в одному з інтерв'ю назвав два попередні шлюби "помилками".

Раніше стало відомо, що українська співачка Камалія розлучається зі своїм чоловіком-мільйонером. Пара прожила у шлюбі 20 років.