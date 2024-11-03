Медсестра прыгнула под поезд, а потом вышла замуж за машиниста, который спас ей жизнь

После двухмесячной переписки Шарлотта и Дэйв встретились за кофе, а через три года обручились. На тот момент женщина была на 22-й неделе беременности.

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33-летняя мать троих детей Шарлотта Лей хотела покончить с собой на станции Кроссфлаттс в Брэдфорде (Великобритания). 47-летний машинист Дэйв вовремя заметил ее, остановил поезд и вышел из кабины, чтобы поговорить. В конце концов, женщину забрали представители полиции, чтобы доставить в местную службу психического здоровья. Однако никто и не подозревал, чем именно закончится эта история, пишет издание Daily Star.

На следующий день Шарлотта нашла своего спасителя на Facebook, чтобы поблагодарить за доброту, которую он проявил в кризисный момент. Машинист отметил, что всегда готов внимательно выслушать, если ей нужно будет кому-то выговориться. Так они начали ежедневно обмениваться сообщениями.

Позже, после двухмесячной переписки, пара встретилась за кофе, а через три года сыграли свадьбу. На тот момент Шарлотта уже была на 22-й неделе беременности.

"Мы с Дэйвом разговаривали о жизни и обыденных вещах, но этого было достаточно, чтобы преодолеть кризис. Обыденность уже не казалась такой тяжелой. Я поставила себе цель найти мужчину, который был бы таким добрым ко мне, как он", — рассказывает британка, у которой врачи среди прочего диагностировали тревожность, посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и расстройство личности.

Шарлотта Лэй работает медсестрой Фото: SWNS

В интервью для ВВС Дэйв отметил: "Я просто хотел знать, что с ней все в порядке. Я связался с полицией, чтобы выяснить, в безопасности ли Шарлотта. Чувствовал, что это мой долг. Между нами сразу возникло взаимопонимание. Было приятно сделать что-то важное для кого-то".

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