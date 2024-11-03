Медсестра стрибнула під потяг, а потім вийшла заміж за машиніста, який врятував їй життя

Після двомісячного листування Шарлотта і Дейв зустрілися за кавою, а через три роки побралися. На той момент жінка була на 22-му тижні вагітності.

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33-річна мати трьох дітей Шарлотта Лей хотіла накласти на себе руки на станції Кроссфлаттс у Бредфорді (Велика Британія). 47-річний машиніст Дейв вчасно помітив її, зупинив потяг й вийшов з кабіни, щоб поговорити. Зрештою, жінку забрали представники поліції, аби доставити до місцевої служби психічного здоров'я. Однак ніхто й гадки не мав, чим саме закінчиться ця історія, пише видання Daily Star.

Наступного дня Шарлотта знайшла свого рятівника на Facebook, щоб подякувати за доброту, яку він проявив у кризовий момент. Машиніст зазначив, що завжди готовий уважно вислухати, якщо їй потрібно буде комусь виговоритися. Так вони почали щодня обмінюватися повідомленнями.

Згодом, після двомісячного листування, пара зустрілася за кавою, а через три роки зіграли весілля. На той момент Шарлотта уже була на 22-му тижні вагітності.

"Ми з Дейвом розмовляли про життя та буденні речі, але цього було достатньо, щоб подолати кризу. Буденність вже не здавалася такою важкою. Я поставила собі за мету знайти чоловіка, який був би таким добрим до мене, як він", — розповідає британка, в якої лікарі серед іншого діагностували тривожність, посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) та розлад особистості.

Шарлотта Лей працює медсестрою Фото: SWNS

В інтерв’ю для ВВС Дейв зазначив: "Я просто хотів знати, що з нею все гаразд. Я зв'язався з поліцією, аби з'ясувати, чи Шарлотта у безпеці. Відчував, що це мій обов'язок. Між нами відразу виникло взаєморозуміння. Було приємно зробити щось важливе для когось".

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