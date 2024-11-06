"Люблю нас": Владимир Остапчук снялся с беременной женой (фото)

К концу 2024 года пара станет родителями. Для Екатерины Полтавской ребенок будет первым.

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Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал "беременные" кадры с женой Екатериной. Семейными снимками шоумен поделился в Instagram.

"Люблю нас", — лаконично написал Остапчук.

Телеведущий и его избранница уже через месяц станут родителями. У супругов родится мальчик, который станет первенцем для Екатерины и третьим ребенком для шоумена. Наследника пара планирует назвать Тимофеем.

Для осенней фотосессии Владимир Остапчук и его жена подобрали гармоничные образы: шоумен позировал в джинсах, свитере и коричневой замшевой куртке, а беременная Екатерина появилась в коричневых брюках, бежевом боди и кардигане.

Владимир Остапчук с женой

Ранее Владимир Остапчук был женат на Елене Войченко. Первая жена ведущего за 13 лет брака родила ему двоих детей: Эмилию и Эвана-Александра. Еще два года шоумен был в браке с Кристиной Горняк.

Екатерина Полтавская стала третьей женой Остапчука. Они поженились тайно, официально сообщив об этом лишь в марте 2024 года.

Напомним, бывшая жена Остапчука рассказала о разделе общего имущества.

Также Фокус писал о знакомстве Остапчука и Екатерины Полтавской.