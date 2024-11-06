"Люблю нас": Владимир Остапчук снялся с беременной женой (фото)
К концу 2024 года пара станет родителями. Для Екатерины Полтавской ребенок будет первым.
Украинский телеведущий Владимир Остапчук показал "беременные" кадры с женой Екатериной. Семейными снимками шоумен поделился в Instagram.
"Люблю нас", — лаконично написал Остапчук.
Телеведущий и его избранница уже через месяц станут родителями. У супругов родится мальчик, который станет первенцем для Екатерины и третьим ребенком для шоумена. Наследника пара планирует назвать Тимофеем.
Для осенней фотосессии Владимир Остапчук и его жена подобрали гармоничные образы: шоумен позировал в джинсах, свитере и коричневой замшевой куртке, а беременная Екатерина появилась в коричневых брюках, бежевом боди и кардигане.
Ранее Владимир Остапчук был женат на Елене Войченко. Первая жена ведущего за 13 лет брака родила ему двоих детей: Эмилию и Эвана-Александра. Еще два года шоумен был в браке с Кристиной Горняк.
Екатерина Полтавская стала третьей женой Остапчука. Они поженились тайно, официально сообщив об этом лишь в марте 2024 года.
Напомним, бывшая жена Остапчука рассказала о разделе общего имущества.
Также Фокус писал о знакомстве Остапчука и Екатерины Полтавской.