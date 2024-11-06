"Люблю нас": Володимир Остапчук знявся з вагітною дружиною (фото)

Під кінець 2024 року пара стане батьками. Для Катерини Полтавської дитина буде першою.

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Український телеведучий Володимир Остапчук показав "вагітні" кадри з дружиною Катериною. Сімейними знімками шоумен поділився в Instagram.

"Люблю нас", — лаконічно написав Остапчук.

Телеведучий та його обраниця вже за місяць стануть батьками. У подружжя народиться хлопчик, який стане первістком для Катерини та третьою дитиною для шоумена. Спадкоємця пара планує назвати Тимофієм.

Для осінньої фотосесії Володимир Остапчук та його дружина підібрали гармонійні образи: шоумен позував у джинсах, светрі та коричневій замшевій куртці, а вагітна Катерина зʼявилася в коричневих штанах, бежевому боді та кардигані.

Володимир Остапчук з дружиною

Раніше Володимир Остапчук був одружений з Оленою Войченко. Перша дружина ведучого за 13 років шлюбу народила йому двох дітей: Емілію та Евана-Олександра. Ще два роки шоумен був у шлюбі з Христиною Горняк.

Катерина Полтавська стала третьою дружиною Остапчука. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це лише в березні 2024 року.

Нагадаємо, колишня дружина Остапчука розповіла про поділ спільного майна.

Також Фокус писав про знайомство Остапчука та Катерини Полтавської.