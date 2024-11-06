"Люблю нас": Володимир Остапчук знявся з вагітною дружиною (фото)
Під кінець 2024 року пара стане батьками. Для Катерини Полтавської дитина буде першою.
Український телеведучий Володимир Остапчук показав "вагітні" кадри з дружиною Катериною. Сімейними знімками шоумен поділився в Instagram.
"Люблю нас", — лаконічно написав Остапчук.
Телеведучий та його обраниця вже за місяць стануть батьками. У подружжя народиться хлопчик, який стане первістком для Катерини та третьою дитиною для шоумена. Спадкоємця пара планує назвати Тимофієм.
Для осінньої фотосесії Володимир Остапчук та його дружина підібрали гармонійні образи: шоумен позував у джинсах, светрі та коричневій замшевій куртці, а вагітна Катерина зʼявилася в коричневих штанах, бежевому боді та кардигані.
Раніше Володимир Остапчук був одружений з Оленою Войченко. Перша дружина ведучого за 13 років шлюбу народила йому двох дітей: Емілію та Евана-Олександра. Ще два роки шоумен був у шлюбі з Христиною Горняк.
Катерина Полтавська стала третьою дружиною Остапчука. Вони одружилися таємно, офіційно повідомивши про це лише в березні 2024 року.
Нагадаємо, колишня дружина Остапчука розповіла про поділ спільного майна.
Також Фокус писав про знайомство Остапчука та Катерини Полтавської.