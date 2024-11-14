Женщина потратила большую сумму средств на поиски любви, но пришла к удивительному выводу

К своим расходам Сюзен отнесла не только регистрацию в приложениях для знакомств, но и шопинг, поездки на такси, еду и напитки. Она не жалеет об этом, потому что нашла "самые значительные отношения".

Сюзан Мутеси, инфлюенсерка и писательница, потратила около 100 000 фунтов стерлингов (5 216 764 грн) на поиски любви, однако в результате приняла необычное решение. Об этом рассказывает Daily Star.

Женщина рассказала, что в расходы она включила регистрацию в люксовых приложениях для знакомств. Они обещали, что женщина окажется в пуле "богатых, успешных и привлекательных миллионеров".

В эту сумму она также включила стоимость нижнего белья, такси, еду и напитки, а также регулярные визиты в салон. Однако Сюзан рассказывает, что не жалеет о том, сколько денег тратит на поиски любви.

"Я не хочу толкаться в общественном транспорте по пути на свидание; мне нравится приезжать расслабленной и свежей. По моим подсчетам, я потратила около 50 тысяч фунтов стерлингов на такси, еду и напитки", — рассказала она.

Однако, потратив деньги на свой образ жизни, Сюзан поняла, что искала любовь не там. Оказалось, что ее единственная настоящая любовь гораздо ближе, чем она когда-либо думала об этом.

"После недель бесконечного свайпа или мучительного опыта отслеживания было трудно не пересмотреть свой выбор. Были недели, когда я была настолько эмоционально истощена, что даже не думала снимать пижаму. Но среди хаоса я обнаружила удивительную истину: мои самые значительные отношения — с собой. Чтобы ориентироваться в любви в современном мире, нужны юмор и стойкость, но за нарядами, приложениями и косметическими процедурами стоит настоящая инвестиция научиться любить себя", — добавила Сьюзан Мутеси.

Недавно стало известно, что пара решила заняться любовью на одном из самых известных пляжей Австралии. Однако в графстве запрещено заниматься сексом в публичных местах. Поэтому нарушителям общественного порядка грозит не только полгода тюремного заключения, но и штраф в размере 1100 долларов.

Напомним, в Китае власти решили поощрить местное население к браку и повышению уровня рождаемости. Однако их инициатива закончилась скандалом.