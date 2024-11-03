"Должно быть стыдно": реклама брака и семьи в Китае закончилась скандалом

В городке Чанша, что в китайской провинции Хунань, целую улицу увешали лозунгами на тему брака, а также предлагают курсы о любви и отцовстве.

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Чиновники на юге Китая выступили с неоднозначными лозунгами, направленными на поощрение местного населения к браку и повышение уровня рождаемости. Однако их инициатива вызвала широкую полемику и дискуссию в обществе. В частности, посыпались обвинения в связи с распространением гендерных стереотипов. Об этом пишет издание SCMP (South China Morning Post).

В городке Чанша, центр провинции Хунань, целую улицу увешали лозунгами на тему брака: "Мне нравится готовить завтрак", "Готова заботиться о ребёнке" и "Мать троих детей — самое крутое, что может быть". Эти фразы вызвали критику в интернете из-за стереотипной репрезентации роли женщины в браке.

"Приготовление пищи и воспитание детей показаны в рекламе как женские обязанности, они подчеркнуты розовым цветом. Это неуважение и дискриминация в отношении женщин", — комментирует один из пользователей сети.

Другая местная жительница также выразила свое возмущение: "Это смешно. Разве я не "крутая", если не имею троих детей? Самооценка не должна быть связана с браком и материнством".

"Почему бы этим лидерам сначала самим не родить восьмерых детей? Пропаганда брака и рождаемости не учитывает реальные проблемы, с которыми сталкиваются молодые люди, такие как борьба за возможность трудоустройства и низкую заработную плату", — добавил еще один юзер.

Следующий отметил: "Кому-то за это должно быть стыдно".

Реклама брака и семьи вызвала широкую полемику и дискуссию в обществе Фото: Freepik

Кроме неоднозначных лозунгов, на улице города Чанша люди могут взять напрокат традиционный китайский свадебный наряд, прослушать курсы "о любви и браке", а также попрактиковаться в выполнении родительских обязанностей, таких как смена подгузников и приготовление детских смесей. Тот, кто выполнит все задания, получит "свидетельство о разрешении на брак".

Китайские чиновники объяснили, что стремятся таким образом творчески продвигать культуру брака, чтобы она находила отклик у молодежи, способствуя росту населения.

Кстати, в первой половине 2024 года в Китае зарегистрировано 3,43 миллиона браков, что на 12% меньше, чем в прошлом году. Это самый низкий показатель за последние 10 лет.

По данным Национального бюро статистики, рождаемость в стране упала до рекордно низкого уровня — 9,02 миллиона (по состоянию на 2023 год). Эксперты предупреждают, что снижение уровня брачности и рождаемости может обострить дефицит рабочей силы в Китае и ускорить кризис старения населения.

Напомним, ранее Фокус писал, что итальянская телевизионная реклама картофельных чипсов Amica Chips, по сюжету которой монахини едят снеки во время таинства святого причастия, возмутила католиков, которые обвиняют авторов идеи в богохульстве и оскорблении чувств верующих.