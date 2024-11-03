"Має бути соромно": реклама шлюбу та сім'ї у Китаї закінчилась скандалом

У містечку Чанша, що в китайській провінції Хунань, цілу вулицю обвішали гаслами на тему шлюбу, а також пропонують курси про кохання та батьківство.

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Чиновники на півдні Китаю виступили зі неоднозначними гаслами, спрямованими на заохочення місцевого населення до шлюбу та підвищення рівня народжуваності. Однак їхня ініціатива викликала широку полеміку та дискусію у суспільстві. Зокрема, посипались звинувачення у зв’язку з поширенням гендерних стереотипів. Про це пише видання SCMP (South China Morning Post).

У містечку Чанша, центру провінції Хунань, цілу вулицю обвішали гаслами на тему шлюбу: "Мені подобається готувати сніданок", "Готова піклуватися про дитину" і "Мати трьох дітей — найкрутіше, що може бути". Ці фрази викликали критику в інтернеті через стереотипну репрезентацію ролі жінки у шлюбі.

"Приготування їжі та виховання дітей показані у рекламі як жіночі обов'язки, вони підкреслені рожевим кольором. Це неповага та дискримінація щодо жінок", — коментує один з користувачів мережі.

Інша місцева жителька також висловила своє обурення: "Це смішно. Хіба я не "крута", якщо не маю трьох дітей? Самооцінка не має бути пов'язаною зі шлюбом і материнством".

"Чому б цим лідерам спочатку самим не народити вісьмох дітей? Пропаганда шлюбу та народжуваності не враховує реальні проблеми, з якими стикаються молоді люди, такі як боротьба за можливість працевлаштування та низьку заробітну плату", — додав ще один юзер.

Наступний зазначив: "Комусь за це має бути соромно".

Реклама шлюба та сім'ї викликала широку полеміку та дискусію у суспільстві Фото: Freepik

Окрім неоднозначних гасел, на вулиці міста Чанша люди можуть взяти напрокат традиційне китайське весільне вбрання, прослухати курси "про кохання та шлюб", а також попрактикуватися у виконанні батьківських обов'язків, таких як зміна підгузків та приготування дитячих сумішей. Той, хто виконає всі завдання, отримає "свідоцтво про дозвіл на шлюб".

Китайські чиновники пояснили, що прагнуть в такий спосіб творчо просувати культуру шлюбу, щоб вона знаходила відгук у молоді, сприяючи зростанню населення.

До речі, у першій половині 2024 року в Китаї зареєстровано 3,43 мільйона шлюбів, що на 12% менше, ніж торік. Це найнижчий показник за останні 10 років.

За даними Національного бюро статистики, народжуваність в країні впала до рекордно низького рівня — 9,02 мільйона (станом на 2023 рік). Експерти попереджають, що зниження рівня шлюбності та народжуваності може загострити дефіцит робочої сили в Китаї та прискорити кризу старіння населення.

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